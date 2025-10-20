Avancronică Petrolul - CFR: clujenii se apropie de play-off dacă vor câștiga, în timp ce „lupii” au cel mai slab atac

Duelul dintre Petrolul și CFR este cel care va închide etapa cu numărul #13 din Superligă, programat în această seară, de la ora 20:30.

Islam Slimani a reușit la Miercurea Ciuc primul gol pentru CFR | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Ambele echipe au parte de un început de sezon modest. Gazdele sunt pe locul 14, cu numai 9 puncte și au schimbat antrenorul înaintea ultimei etape.

Liviu Ciobotariu i-a lăsat locul lui Eugen Neagoe pe banca tehnică iar impactul s-a văzut imediat: „lupii galbeni” au bifat prima victorie în campionat după două luni și vin cu un moral ridicat înaintea duelului cu CFR Cluj.

CFR, decimată la capitolul defensiv!

De partea cealaltă, nici ardelenii nu traversează un moment favorabil: au o singură victorie în ultimele 11 etape și se află pe locul 11 în Superligă. În ultima etapă au scăpat victoria printre degete: meciul cu Csikszereda s-a încheiat 2-2, cu un gol marcat din penalty de ciucani în ultimul minut.

În plus, clujenii se confruntă cu o situație atipică ultimelor sezoane: au a treia cea mai slabă defensivă din campionat, cu 23 de goluri primite. Doar Metaloglobus (28) și Csikszereda (25), ambele nou-promovate, au încasat mai multe goluri decât echipa antrenată de Andrea Mandorlini.

Deși a înregistrat o singură înfrângere pe banca CFR-ului după revenirea în Gruia, italianul nu este încă în zona play-off-ului, primul obiectiv trasat de conducerea clubului pentru acest sezon.

„Suntem puțin supărați, a fost dificil să primim acel penalty îndoielnic în minutul 95, dar ne-a lipsit șansa. Sperăm să câștigăm luni. Eu sunt aici doar de ceva timp, dar trebuie să dăm totul pentru a câștiga. Eu văd multe aspecte pozitive în jocul echipei, am dat totul, eu cred că sacrificiul ne va ajuta să ieșim din această situație.

Și FCSB a pierdut cu Metaloglobus, e un campionat cel puțin ciudat în acest sezon. Botoșani este lider, U Cluj a pierdut, e un sezon dificil de înțeles. Sunt convins că noi vom depăși acest moment, dar nu trebuie să cred doar eu în asta, ci și jucătorii și toți oamenii din jurul clubului.

E nevoie de răbdare și de multă muncă ca să câștigăm. Louis Munteanu a avut ieri niște probleme medicale, Muhar sper să revină iar Camora este suspendat”, a declarat Mandorlini la conferința de presă premergătoare meciului de pe arena „Ilie Oană”.

Cordea: „N-am mai întâlnit așa grup”

„Suntem într-o situație mai rea acum, dar sunt convins că o să ne revenim. N-am mai întâlnit la nicio echipă așa grup, suntem prieteni, ne înțelegem foarte bine. Eu cred că o să scoatem la capăt această situație.

Nu va mai trebui să facem pași greșiți, vom aborda meciul de la Ploiești la victorie. Deși suntem într-o pasă mai proastă, obiectivele nu s-au schimbat, sunt convins că o să ne luptăm să câștigăm și campionatul, și Cupa”, a declarat Andrei Cordea, extrema dreaptă a CFR-ului înaintea partidei de luni seară.

