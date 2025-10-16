Emil Boc, la protest alături de primarii din UE: „Cluj-Napoca trebuie să aibă acces în continuare la fonduri europene”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a particiapt miercuri, 15 octombrie 2025, la Bruxelles, alături de alți primari din Uniunea Europeană (UE) la un protest împotriva distrugerii politicii de coeziune după 2027.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, a protestat împotriva distrugerii politicii de coeziune după 2027 | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

„Am protestat, alături de alți primari din Uniunea Europeană, împotriva distrugerii politicii de coeziune după 2027”, a transmis Emil Boc pe Facebook.

Emil Boc: Cluj-Napoca trebuie să aibă acces în continuare la fonduri europene

Edilul a spus că orașele europene, inclusiv Cluj-Napoca, trebuie să aibă în continuare acces la fonduri europene pentru a își putea continua dezvoltarea și modernizarea.

„Dacă dispare politica de coeziune, dispare și Uniunea Europeană”, a mai transmis Emil Boc.

Primari din orașe europene, inclusiv Emil Boc și reprezentanți ai regiunilor din mai multe state mebre UE au participat la un protest prin care susțin politica de coeziune și sunt împotriva noilor propuneri ale Comisiei Europene.

„Transmitem Comisiei Europene că pentru următororul exercițiu financiar dorim să construim puț de legătură între noi și nu ziduri și bariere. De aceea trebuie să avem în contuinuare politica de coeziune, care este lipiciul ce ne ține uniți”, a mai spus Emil Boc.

Emil Boc: „Dacă dispare coeziunea, din nou ne vom întoarce la suveranism”

Potrivit primarului municipiului Cluj-Napoca, varianta propusă acum pentru politica de coeziune va distruge pe termen mediu și lung Uniunea Europeană pe termen lung, pentru că elimină locul regiunilor din politica de coeziune, deoarece ar fi eliminate investiții esențiale în educație, digitalizare și altele care pot să elimine decalajele între regiuni.

„Dacă dispare coeziunea, din nou ne vom întoarce la suveranismul autentic, în granițele noastre statele, iar fiecare se va uita în curtea celuilalt și ne vom întoarce la ceea ce a fost înaintea Celui de-al Doilea Război Mondial. Astăzi trebuie să căutăm să întărim ce am construit.

