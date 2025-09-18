Clujenii au început să vină cu animalele de companie la Primărie. Cățeii, primiți cu drag înăuntru.

Cetățenii au voie cu animalele de companie în Primăria Cluj-Napoca, iar deja au apărut primii oameni care au venit să își plătească taxele și impozitele locale, însoțiți de prietenii lor patrupezi.

Primăria Cluj-Napoca și-a deschis ușile pentru animalele de companie | Foto: Facebook, Primăria Cluj-Napoca

Cetățenii pot intra cu animale de companie în Primăria Cluj-Napoca, dar trebuie să respecte anumite reguli. Această hotărâre a intrat în vigoare luni, 15 septembrie 2025.

Astefl, mai mulți oameni au venit la Primăria Cluj-Napoca însoțiți de animale de companie pentru a-și plăti taxele și impozitele și pentru a-și rezolva treburile administrative.

Cetățenii au voie să intre cu animalele de companie în Primăria Cluj-Napoca | Foto: facebook, Primăria Cluj-Napoca

Din 15 septembrie 2025, animalele de companie au dreptul să vină cu proprietarii lor în sediile Primăriei Cluj-Napoca, precum și în sediile tuturor instituțiilor subordonate Consiliului local, în condițiile regulamentului adoptat.

Primarul Emil Boc: „Un oraș mai prietenos cu animalele este un oraș mai bun cu oamenii”.

„De astăzi (luni, 15 septembrie 2025 - n. red.) toate animalele de companie eu dreptul să intre în Primăria Cluj-Napoca. Puteți veni în Primărie cu animalele de companie. Și prietenii noștri necuvântători au dreptul să intre în Primărie și în toate instituțiile subordonate”, a transmis Emil Boc, la începutul săptămânii într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Porivit edilului, această decizie reprezintă un gest de normalitate și empatie, care reflectă legătura specială dintre oameni și animalele lor de companie.

Aceesul cu animale de companie în Primăria Cluj-Napoca este permis de luni, 15 septembrie 2025 | Foto: facebook, Primăria Cluj-Napoca

CITEȘTE ȘI:

„Un oraș mai prietenos cu animalele de companie este un oraș mai bun cu oamenii. Haideți să facem în continuare din Cluj cel mai frumos loc posibil”, a mai transmis Emil Boc.

Reguli de acces

Potrivit regulilor generale de acces din proiectul de hotărâre, câinii trebuie să fie ținuți în permanență în lesă scurtă de maxim 1,5 metri, iar pisicile într-o cușcă/geantă/rucsac de transport corespunzător/corespunzătoare.

Câinii periculoși trebuie să poarte botniță și să fie ținuți în permanență în lesă scurtă de maxim 1 metru de un deținător care să aibă vârsta minimă de 18 ani, să aibă capacitate deplină de exercițiu și să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra persoanei.

Animalele trebuie să fie sănătoase, curate și să nu prezinte semne de boală contagioasă sau paraziți externi.

Numărul animalelor prezente simultat în sediile Primăriei Cluj-Napoca poate fi limitat în funcție de gradul de ocupare al spațiului și de dimensiune.

Printre alte reguli se menționează că personalul din Primăria Municipiului Cluj-Napoca și din instituțiile publice de interes local trebuie să asigure recipiente/vase/boluri cu apă potabilă pentru animale.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: