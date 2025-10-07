Ce trebuie să facă peste 10.000 de vârstnici clujeni pentru a primi pensia în continuare?

Mariana Sălciuan, director executiv al Casei Județene de Pensii Cluj a transmis câteva noutăți importante pentru vârstnici, inclusiv ce trebuie să facă unii dintre aceștia pentru a nu le fi suspendată plata pensiei.

La Prefectura Cluj s-a discutat despre calitatea serviciilor destinate vârstnicilor din județ | Foto: monitorulcj.ro

Marți, 7 octombrie 2025, la Instituția Prefectului - Județul Cluj, a avut loc ședința comună a Comisiei de Dialog Social și al Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, prezidată de prefectul Maria Forna.

„Au fost prezentate și noutăți din domeniul pensiilor de către Mariana Sălciuan, director executiv al Casei Județene de Pensii Cluj”, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Prefecturii Cluj.

Aceasta a adus în atenție informații de specialitate importante pentru pensionari precum:

Certificatele de viață: Conform noii legi a pensiilor (Legea 360/2023), beneficiarii nerezidenți trebuie să transmită certificatele de viață semestrial, până la 31 martie și 30 septembrie, pentru a nu le fi suspendată plata pensiei. CJP Cluj are în evidență 10.473 de astfel de pensionari.

Biletele de tratament: Pentru 2025, CJP Cluj a primit 3.150 de bilete, la un număr de 7.820 de cereri depuse. Cele mai căutate stațiuni sunt Covasna, Vatra Dornei, Turda, Sovata și Herculane.

Ajutorul financiar de 125 de lei: S-a clarificat faptul că aceste carduri sociale nu sunt gestionate sau încărcate de Casa de Pensii, ci de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

În cadrul acestei întâlniri au fost acoperite subiecte esențiale, de la viitorul mediului de afaceri la calitatea serviciilor destinate seniorilor clujeni.

Dezbateri la Prefectura Cluj pe tema serviciilor sociale dedicate vârstnicilor și noutățile în domeniul pensiilor | Foto: Facebook, Instituția Prefectului - Județul Cluj



Potrivit datelor prezentate de Viorica Zlati, director executiv Agenției Județene pentru Plăți și Inspecţie Socială (AJPIS) Cluj, în județ funcționează 236 de servicii sociale, dintre care 123 sunt nerezidențiale (centre de zi, îngrijire la domiciliu) și 113 sunt rezidențiale.

Discuțiile de astăzi au fost completate de clarificări din partea domnului director Ioan Pop de la ANAF Cluj și de problemele actuale ridicate de confederațiile sindicale.

