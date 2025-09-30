Noi reguli pentru utilizarea parcurilor și a locurilor de joacă din Huedin. Amenzi de până la 2.500 de lei pentru vandalizarea echipamentelor, fumat sau consumul de alcool.

Consiliul Local Huedin a aprobat un nou regulament pentru utilizarea parcurilor, locurilor de joacă și a spațiilor de odihnă din Huedin. Nerespectarea noilor prevederi poate atrage sancțiuni de până la 2.500 de lei.

Noi reguli pentru utilizarea parcurilor, a locurilor de joacă și a zonelor de odihnă din Huedin|Foto: Primăria Huedin

La finalul săptămânii trecute, Consiliul Local Huedin a aprobat regulamentul privind utilizarea parcurilor, locurilor de joacă și locurilor de odihnă aflate în administrarea orașului.

Documentul stabilește norme de conduită socială, reguli de siguranță și condiții de acces, cu scopul de a asigura un mediu civilizat, sigur și durabil pentru toți utilizatorii.

Astfel, parcurile și locurile de joacă sunt accesibile publicului zilnic între orele 07:00 – 22:00.

De asemenea, copiii cu vârsta între 2–7 ani trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un adult, iar cei între 7–14 ani pot utiliza locurile de joacă neînsoțiți.

Printre prevederile regulamentului se regăsesc și o serie de interdicții, precum:

*Este interzis accesul persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor.

*Este interzis accesul cu biciclete, scutere, patine sau skateboard-uri în perimetrul locurilor de joacă, cu excepția zonelor special amenajate.

*Fumatul, consumul de alcool, focul deschis, precum și vandalizarea echipamentelor sunt strict interzise.

De asemene, utilizatorii au obligația de a păstra curățenia și de a folosi echipamentele de joacă potrivit instrucțiunilor.

Amenzi de până la 2.500 de lei

Pentru respectarea regulamentului, Poliția Locală Huedin are atribuții de control și sancționare.

Amenzile contravenționale pentru nerespectarea prevederilor se situează între 1.000 – 2.500 lei pentru persoane fizice și între 2.000 – 5.000 lei pentru persoane juridice. În cazul producerii de pagube materiale, contravenientul va fi obligat să suporte costurile de reparație și despăgubire.

Prin aceste măsuri, Primăria Huedin își propune să asigure condiții sigure pentru copii și cetățeni, protejarea mediului și menținerea unui climat civilizat în spațiile publice.

