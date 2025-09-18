De ce este Clujul Silicon Valley-ul Europei? Emil Boc: „Creăm lucruri care pot fi folosite de toți cetățenii UE.”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a explicat cum a ajuns orașul să fie considerat un Silicon Valley al Europei.

Clujul, Silicon Valley al Europei | Foto: Facebook European Committee of the Regions

„Acest oraș (Cluj-Napoca - n. red.), înainte de 1989 era centralizat și focalizat pe industria grea. Odată cu căderea comunismului, această industrie a dispărut. A trebuit să ne reinventăm, să ne regăsim, să ne căutăm avantajele competitive. S-a spus despre orașul nostru că este un Silicon Valley al Europei”, a transmis Emil Boc, într-un clip video postat pe pagina de Facebook a Comitetului European al Regiunilor.

Edilul a afirmat că poți crea un Silicon Valley oriunde în Europa unde reușești să pui următoarele ingrediente împreună într-un ecosistem de colaborare:

talentele

administrația publică

industria

cetățeni

Acestuia i s-au prezentat mai multe modele de ochelari speciali care au ajutat un nevăzător să meargă la cumpărături și să facă o plimbare singur în natură (hiking).

Ajutor pentru nevăzători, inventată la Cluj

Această soluție e fost dezvoltată de compania dotLumen.

„Soluțiile din prezent: bastonul alb, câinii ghizi sunt vechi. Noi am luat tehnologia de condus autonom din mașini și am scalat-o la ceva care se poate purta pe cap, pentru a ajuta mobilitatea nevăzătorilor”, a precizat Cornel Amariei, fondator și CEO adLumen.

Compania a fost fondată acum patru ani și e primul start-up din România care a atras fonduri de la Consiliul European pentru Inovare.

Soluțiile companiei clujene au fost testate de 300 de nevăzători de pe tot globul, din California și până în Japonia. Start-up-ul va intra în foarte puțin timp pe piață.

„Peste 10-20 de ani văd Clujul ca un puternic hub de cercetare, dezvoltare, inovare, IT și al inteligenței artificiale. Obiectivul nostru este să trecem de la made (fabricat - n. red.) în Cluj-Napoca la invented (inventat - n. red.) in Cluj-Napoca. De fapt, asta este valoarea adăugată pe care ne-a dat-o politica de coeziune, inovarea de aici și fondurile europene. Ne-au ajutat să facem din inovare un lucru care să aducă slujbe bine plătite și să creăm lucruri care pot fi folosite de către toți cetățenii Uniunii Europene”, a conchis Emil Boc.

