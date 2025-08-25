Viceprimarul Dan Tarcea verfică modul în care sunt rezolvate problemele cu șobolanii din Cluj-Napoca: „Deratizarea trebuie făcută și în spații private.”

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a verificat personal modul în care sunt combătuți șobolanii în spațiile publice din oraș.

Problema șoboloanilor, ținută sub control la Cluj-Napoca | Foto: Facebook, Dan Ștefan Tarcea

Dan Tarcea, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, a ieșit pe teren pentru a verifica cum decurg acțiunile de combatere a șobolanilor în spațiile publice.

„Numărul șobolanilor a crescut în tot mai multe orașe din lume. Iernile tot mai călduroase și cantitățile uriașe de deșeuri alimentare au creat un mediu perfect pentru acești dăunători. La Cluj-Napoca nu vrem să ajungem în aceeași situație. Astăzi (luni, 25 august 2025 - n. red.) am ieșit în teren să verific personal cu se desfășoară lucrările de combatere a rozătoarelor”, a transmis Dan Tarcea, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, compania responsabilă:

a mărit numărul capcanelor

intervine mai des

aplică tratamente profesionale care opresc formarea coloniilor

Șobolanii, ținuți sub control la Cluj-Napoca

„Monotorizarea este continuă, ton anul, iar fiecare sesizare primită de la clujeni o verificăm și o rezolvăm imediat. Întreg orașul este monitorizat permanent pentru ca șobolanii să fie ținuți sub control, iar Cluj-Napoca să rămână sigur și curat”, a mai transmis viceprimarul municipiului Cluj-Napoca.

Acesta a făcut un apel către clujeni și asociațile de proprietari să efectueze deratizarea și în spații private, beciuri, curți sau alte zone deținute.

„Dacă vedeți zone cu probleme anunțați-ne. Intervenim imediat”, a conchis Dan Tarcea.

