Din toamnă, fumatul ar putea fi restricționat în parcuri, stații de transport și bazele sportive din Cluj

Fumatul va fi restricționat în parcurile, bazele sportive și stațiile de transport public din Cluj-Napoca.

Fumatul ar putea fi restricționat în mai multe spații publice din Cluj-Napoca|Foto: monitorulcj.ro

Primarul Emil Boc a anunțat că proiectul privind restricționarea fumatului în mai multe zone din Cluj-Napoca a fost publicat în consultare publică.

„Am pus in dezbatere proiectul de Consiliu Local pentru interzic erea fumatului in stațiile de transport in comun, în parcuri si bazele sportive. După consultarea publică, proiectul va fi adoptat”, a anunțat, luni, primarul Emil Boc în cadrul unei conferințe de presă.

Sănătatea publică, prioritară în Cluj-Napoca

„În parcuri și zonele sportive vor fi amenajate zone unde fumătorii pot fuma, însă nu va fi accesibil peste tot.

Vor fi amenajate și semnalizate locurile special amenjate în care este permis fumatul.

Semnalizarea va fi marcată prin simboluri de avertizare: „Fumatul interzis”.

Cei care nu vor respecta vor fi sancționați cu amendă intre 100 si 500 de lei, aplicate de Poliția Locală. Hotărârea de Consiliu Local va intra în vigoare în termen de trei luni de la adoptare, pentru pregătirea și informarea cetățenilor.

În toate stațiile de transport, fumatul va fi interzis.

Promovăm proiectul din responsabilitate pentru sănătatea publică. Fumatul pasiv ucide și afectează nefumătorii. Tutunul cauzează decesul a 8 milioane de oameni anual, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.

Acest proiect este despre respect, despre dreptul copiilor de a respecta aer curat în parcuri, despre dreptul sportivilor la un mediu sănătos. Parcurile sunt pentru relaxare, nu pentru intoxicare cu fum. Stațiile de transport nu sunt camera de fumat în aer liber. Iar baza sportivă este pentru sănătate, nu pentru riscuri la adresa sănătății.

Este un proiect care aduce normalitatea în orașul nostru.

Din 2026, și evenimente mari din Cluj vor trebui să-ți amenajeze zone speciale pentru fumat. Vrem să fim corecți. Elementele vor fi în lucru, iar actorii implicați în aceste evenimente au nevoie de previzibilitate.

Dacă proiectul va fi susținut, atunci el va merge mai departe în Consiliul Local. Importană în acest este vocea clujenilor”, a anunțat Emil Boc.

După perioada de 30 de zile de dezbatere publică, proiectul ar putea fi implementat din septembrie 2025. De altfel, și țigările electronice, fiind asimilate fumatului, intră sub incidența acestui proiect.

CITEȘTE ȘI: