Drumul spre digitalizarea Municipiului Cluj-Napoca cu ajutorul tehnologie 5G de la Orange (P)

Cu toate că Municipiul Cluj-Napoca a fost între primele care s-a bucurat de tehnologia 5G prin serviciile Orange, de la finalul anului trecut clujenii beneficiază de acoperire 5G/5G+ integral în oraș și în localitățile din împrejurimi.

Astfel, Orange facilitează accesul la navigarea pe internet și o stabilitate mai mare a conexiunii, chiar și în locurile aglomerate. 5G/5G+ înseamnă acces la o rețea mult mai rapidă, mai stabilă și mai eficientă, atât acasă, cât și pe drum sau în zonele aglomerate, din orice colț al orașului. Acest nou avans vine ca o confirmare în plus a faptului că operatorul se menține cea mai rapidă rețea fixă și mobilă de la noi din țară.

Compania a investit până la finalul lui 2024 aproximativ 265 milioane de euro în dezvoltarea tehnologiei 5G, reprezentând cel mai mare angajament de acest tip din România. Orange rămâne operatorul cu cel mai extins portofoliu de spectru și cele mai ambițioase obiective de acoperire națională. Investițiile vor continua, pentru a oferi clienților o experiență mobilă mereu în ritm cu vremurile noastre.

Ce înseamnă trecerea la 5G?

Ritmul alert al vieții din orașele mari, precum Cluj-Napoca, are nevoie de o îmbunătățire constantă a infrastructurii de telecomunicații. O acoperire mai mare 5G/5G+ înseamnă o conexiune mai rapidă și mai stabilă din toate zonele orașului și din împrejurimi. Aplicațiile, site-urile web și dispozitivele smart de acasă pot fi accesate aproape instantaneu prin tehnologia 5G+, iar fișierele pot fi transmise mult mai rapid. Streaming-ul video poate fi acum realizat la o calitate înaltă și apelurile video nu mai au întreruperi, chiar și în mișcare. În medie, viteza de descărcare în Cluj-Napoca prin noua tehnologie este de 260 Mbps, ceea ce înseamnă o creștere de 32%. Mai mult, una din actualizările cele mai importante ale acoperirii integrale este îmbunătățirea semnalului de telefonie și internet mobil la interior: de la 58% la 93%.

Extinderea tehnologiei 5G/5G+ deschide drumul unor transformări importante în viața de zi cu zi a clujenilor, prin facilitarea mai multor case smart, dar și a implementării de proiecte Internet of Things și Smart City legate de educație, sănătate, energie, mediu, mașini electrice. Inițiativa Orange de digitalizare a Municipiului Cluj-Napoca va continua prin îmbunătățiri aduse infrastructurii de fibră optică. Astfel, toți clujenii vor putea beneficiază de cele mai rapide viteze și cele mai relevante tehnologii, iar business-urile locale care au pus orașul pe harta internaționala a sectorului IT&C vor avea acces la servicii inovatoare integrate.

Cluj-Napoca este printre primele orașe smart din România care se află în cursa pentru neutralitate climatică până în 2035. Îmbunătățirea rețelei 5G presupune și servicii mai sustenabile. Pe măsură ce volumul de trafic se va muta majoritar din 4G, se vor înregistra scăderi semnificative în consumul de energie. Noua tehnologie este cu până la 10 ori mai eficientă pentru aceeași cantitate de trafic decât în cazul celor anterioare. În plus, rețelele moderne pot intra în „mod economic” atunci când nu sunt utilizate intens, reducând impactul asupra mediului. Totodată, înlocuirea vechilor rețele de cupru cu fibră optică va contribui la aceste eforturi de sustenabilitate. Nu în ultimul rând, Cluj-Napoca găzduiește unul din cele mai mari centre de date, care funcționează pe bază de energie obținută exclusiv din surse regenerabile, prin intermediul acordurilor de achiziție virtuală de energie electrică verde (vPPA).

Conform celui mai recent studiu Netograf al ANCOM, Orange Romania are cea mai rapidă rețea mobilă de la noi din țară, cu viteze medii de download de 95 Mbps. Același raport arată că operatorul își menține și poziția ca cel mai rapid internet fix din România, cu viteze medii de download de 558 Mbps. Totodată, la finalul lui 2024, operatorului i-a fost reînnoită certificarea de cea mai bună rețea mobilă de la noi din țară de către auditorul extern independent LCC International.

„Pentru Orange Romania, inovația a fost mereu elementul constant, ceea ce a însemnat acces la cele mai noi tehnologii în aproape același ritm cu celelalte țări ale Uniunii Europene. De aceea, planurile de upgrade vor continua și anul acesta în mai multe localități: extinderea 5G/5G+, acoperirea 100% în cât mai multe orașe, dar și îmbunătățirea rețelei de servicii fixe. În România există multe orașe care își propun să atingă neutralitatea climatică cât mai curând și care au implementat multe tehnologii ce le-au introdus în rețeaua națională a orașelor inteligente. 5G/5G+ permite implementarea unui întreg ecosistem de senzori și dispozitive inteligente de utilitate publică. Totodată, tehnologia încurajează utilizatorii casnici să introducă mai multe dispozitive smart în casele lor. Însă, o rețea mai rapidă și mai fiabilă înseamnă mai ales condiții de locuit și de lucru mai bune, o experiență care oferă mai mult loc pentru dezvoltare personală, indiferent că vorbim de pasiuni sau de profesie”, spune Marius Maican, Technology Director Orange Romania.

Consolidarea companiei ca inovator și ca lider se datorează și susținerii primite din partea comunității: în 2025, cel puțin una din două gospodării clujene are instalat minimum un serviciu de la Orange Romania. Privind în urmă, în 1997, operatorul pornea primul site de telefonie mobilă din România chiar în Cluj-Napoca.

Extinderea acoperirii 5G/5G+ deschide ușa pentru noi oportunități de conexiuni și comunități. Oamenii cu interese, valori și pasiuni comune sunt mai aproape prin conectivitate. Așa cum spune și noua campanie Orange, „pasiunile trec la nivelul următor în cea mai rapidă rețea”. Orange Romania oferă în acest moment acoperire 5G/5G+ în 63 de orașe și împrejurimi. Cele mai recente orașe adăugate pe harta 5G/5G+ sunt Slobozia, Piatra-Neamț, Turda, Câmpia Turzii, Zalău.

