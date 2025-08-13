Național
Președintele Nicușor Dan se va întâlni cu Volodimir Zelensky în toamna acestui an
Președintele României, Nicușor Dan, a acceptat nvitația președintelui ucrainean de a merge în această toamnă la Kiev.Președintele României, Nicușor Dan se va întâlni cu omologul său Volodimir Zelensky | Foto: depositphotos.com
Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că a discutat la telefon cu omologul ucrainean, Volodimir Zelensky, căruia i-a transmis că este nevoie „de o pace cuprinzătoare și durabilă în Ucraina”.
Întâlnirea președinților: Nicușor Dan și Volodimir Zelensky la Kiev
Totodată, Nicușor Dan a acceptat invitația președintelui ucrainean de a merge în această toamnă la Kiev.
„Astăzi am avut o discuție telefonică aprofundată cu președintele Zelensky. I-am prezentat punctul meu de vedere, conform căruia avem nevoie de o pace cuprinzătoare și durabilă în Ucraina, astfel încât atrocitățile zilnice ale Rusiei să înceteze. România susține eforturile președintelui Trump de a găsi o soluție. Un acord trebuie să fie just, durabil și sustenabil”, a scris Nicușor Dan, marți, pe rețeaua X (fosta Twitter).
Potrivit acestuia, trebuie să se ajungă la pace, dar Ucraina să fie la masa negocierilor.
„România susține suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei. În calitate de vecin și partener, România va continua să fie alături de Ucraina în toate eforturile de a ajunge la o pace justă pentru poporul ucrainean. Securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea Mării Negre și de securitatea Europei”, a transmis Nicușor Dan.
