Anunț licitație publică - Autoritate contractantă: Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru Municipiul Cluj-Napoca

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

privind închirierea, prin licitaţie publică, a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentaţie publică T2, T3, T5, T6, T7, T12, situate pe zona pietonală Piața Unirii, latura vest, a terenului destinat amplasării terasei de alimentație publică T2, situată pe str. Sextil Pușcariu și a chioșcului multifuncțional C4, amplasat pe B-dul Eroilor, zona pietonală

Autoritate contractantă: Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru Municipiul Cluj-Napoca, CUI 4505857

Adresa: Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3

Datele de contact: Serviciul Autorizări comerţ, Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 31, tel. 0264-439334, persoana de contact: Carmen Flueraș

Obiectul procedurii de licitație publică:

Închirierea prin licitaţie publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentaţie publică T2, T3, T5, T6, T7, T12, situate pe zona pietonală Piața Unirii, latura vest.

Închirierea prin licitaţie publică a terenului destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T2, situată pe str. Sextil Pușcariu.

Închirierea prin licitaţie publică a chioșcului multifuncțional C4, amplasat pe B-dul Eroilor, zona pietonală.

Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

Documentațiile de atribuire au fost aprobate prin H.C.L. nr. 268/2020, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 589/12.07.2023, H.C.L. nr. 151/2021, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 593/2023 și H.C.L. nr. 270/03.06.2020, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 591/12.07.2023.

Documentațiile de atribuire sunt afișate pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro/ Administrație/Transparență/Licitații.

Persoana interesată, care a înaintat o solicitare în acest sens, poate intra în posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire pe suport hârtie, de la Serviciul Autorizări comerț, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 31, tel. 0264-439334.

Vizionarea chioșcului multifuncțional C4 se poate face până la data de 10.09.2025, la solicitarea ofertanților interesați.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.09.2025.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 26.09.2025, ora 10.00.

Depunerea ofertelor se va face la Centrul de Informare Cetățeni – registratura, la sediul autorităţii contractante, str. Moţilor nr. 7, Cluj-Napoca.

Numărul de exemplare al ofertei: Oferta se depune în câte un singur exemplar pentru fiecare teren destinat amplasării teraselor de alimentaţie publică T2, T3, T5, T6, T7, T12, situate pe zona pietonală Piața Unirii, latura vest, a terenului destinat amplasării terasei de alimentație publică T2, situată pe str. Sextil Pușcariu (cu precizarea explicită a terasei T__, pentru care se depune oferta) și într-un singur exemplar pentru chioșcul multifuncțional C4, amplasat pe B-dul Eroilor, zona pietonală.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 30.09.2025, ora 14,00 la sediul autorităţii contractante din str. Moţilor nr. 3, Cluj-Napoca.

Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii: Tribunalul Cluj, Calea Dorobanților nr. 2-4, Cluj-Napoca, județul Cluj, telefon 0264-596110, email tr-cluj-reg@just.ro. Termenul de sesizare al instanței este de 10 zile de la data primirii comunicării deciziei comisiei de evaluare.