Primăria Cluj-Napoca mărește perioada de acordare a ajutorului pentru chirie de la 3 la 5 ani. Emil Boc: „Nimeni nu e uitat”.

Primăria Cluj-Napoca mărește perioada de acordare a ajutorului pentru chirie de la 3 la 5 ani.

Primăria Cluj-Napoca mărește perioada de acordare a ajutorului pentru chirie de la 3 la 5 ani. Sursă foto: Facebook/ Emil Boc

Primăria Cluj-Napoca mărește perioada de acordare a ajutorului pentru chirie de la 3 la 5 ani pentru persoanele singure și familiile cu condiții speciale, a anunțat Emil Boc.

Edilul a mai precizat că până acum, 545 familii de clujeni beneficiat de Programul de ajutor la plata chiriei, iar noul regulament se află în consultare publică până la data de 18 aprilie.

„Nimeni nu e uitat, nimeni nu e abandonat. Primăria Cluj-Napoca acordă persoanelor singure sau familiilor cu condiții speciale - precum cele marginalizate social sau în risc de marginalizare socială, tineri proveniți din sistemul de protecție, victimele violenței domestice - un suport în valoare de maxim 1500 lei lunar în primul an, în funcție de punctajul obținut în urma analizei criteriilor pentru evaluarea situației sociale”, a scris Emil Boc pe pagina sa de Facebook.

CITEȘTE ȘI:

Conform noului regulament al Programului de ajutor la plata chiriei, cuantumul maxim lunar a fost majorat alături de creșterea perioadei de acordare a sprijinului financiar de la 36 la 60 luni, astfel:

- pentru persoanele cu punctaj de maxim 10 puncte: până la 1000 lei în primul an, până la 800 lei în al doilea an și până la 600 lei în anii III, IV, V;

- pentru persoanele care depășesc 10 puncte: până la 1500 lei în primul an, până la 1200 lei în anul al doilea și până la 900 lei în anii III, IV, V;



Ajutorul este acordat din bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca, iar etapa consultării publice are loc până în 18 aprilie 2024.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: