Cât câștigă primarul, un polițist local sau un paznic din Primăria Cluj-Napoca? Sporuri de până la 50% pentru bugetari.

Primăria Cluj-Napoca a publicat lista salariilor din administrația locală. Până la ce sume pot ajunge veniturile unui angajat din Primărie?

Primăria Cluj-Napoca a publicat lista salariilor din administrația locală, valabile la 31 martie 2024. Astfel, primarul are un salariu lunar brut de 32.603 lei (aproximativ 19.073 lei net), iar viceprimarul câștigă 28.980 lei brut (circa 16.953 lei net).

Un secretar general are un salariu de bază de 19.215 lei, un director general câștigă 18.932 lei, iar un director general adjunct - 18.806 lei. Arhitectul-șef are salariul de bază de 18.932 lei, iar un director/ șef compartiment/ director executiv are salariul de 17.798 lei. Un director adjunct/ contabil șef/ inginer șef/ șef sector/ director executiv adjunct are un salariu de 17.672 lei.

Un șef de serviciu/ arhitect șef la nivel oraș are salariul de 17.262 lei, iar un șef birou/ șef oficiu - 15.215 lei. Un administrator public are salariul de 19.215 lei, un director general - 18.932 lei, iar un director general adjunct - 17.766 lei.

Un angajat pe postul de director/ inspector șef/ șef sector/ șef compartiment câștigă 17.546 lei, iar un director adjunct/ inspector sef adjunct/ contabil șef/ inginer șef are salariul de 17.325 lei. Un șef de serviciu/ șef de secție are salariu de 15.908 lei. Un șef birou/ șef atelier/ șef laborator/ șef oficiu/ director cabinet are salariu de 14.301 lei.

Ce salarii au polițiștii locali?

Pentru un angajat pe postul de consilier/ consilier juridic/ consilier achizitii publice/ inspector/ politist local (Clasa I), salariul de bază la gradația 0 este de 9.009 lei, un referent de specialitate/ polițist local (SSD) (Clasa II) câștigă 7.151 lei, iar un referent/ polițist local (Clasa III) are salariul de 5.828 lei.

Pe postul de consilier/ expert/ inspector de specialitate/ revizor contabil/ arhitect/ referent de specialitate/ inspector casier/ consilier manager de proiect, salariul este de 8.222 lei, iar pentru un consilier juridic, de 9.041 lei.

Un tehnician economist/ secretar superior/ interpret relaţii/ interpret profesional/ conductor arhitect/ inspector/ referent/ subinginer/ arhivist câștigă 7.025 lei.

Un agent agricol câștigă 4.536 lei, iar un stenodactilograf/ secretar-dactilograf/ dactilograf are salariul de 5.639 lei.

Un casier magazine are salariul de 5.418 de lei, un portar/ paznic/ pompier/ guard/ agent de securitate intervenţie/ bufetier/ manipulant bunuri/ curier câștigă 4.631 lei și un șofer, până la 5.513 lei. Salariul pentru un muncitor calificat poate ajunge până la 5.513 lei, iar un muncitor necalificat, până la 3.749 lei.

Ce sporuri primesc angajații din administrația locală?

Drepturi salariale pentru activitatea de control financiar preventiv - 10% din salariul de bază - se acordă pe perioada de executare a activităţii de control financiar-preventiv, în condițiile legii.

- 10% din salariul de bază - se acordă pe perioada de executare a activităţii de control financiar-preventiv, în condițiile legii. Drepturi salariale pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene - Majorarea salariului de bază cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat personalul nominalizat în echipele de proiecte. Această majorare se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect, în condițiile legii.

- Majorarea salariului de bază cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat personalul nominalizat în echipele de proiecte. Această majorare se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect, în condițiile legii. Spor pentru persoanele cu handicap - 15% din salariul de bază - se aplică pentru activitatea desfășurată în cadrul programului normal de lucru, în condițiile legii

- 15% din salariul de bază - se aplică pentru activitatea desfășurată în cadrul programului normal de lucru, în condițiile legii Spor pentru munca de noapte - 25 % din salariul de bază - se acordă pentru munca prestată în intervalul 22-06, în condițiile legii

- 25 % din salariul de bază - se acordă pentru munca prestată în intervalul 22-06, în condițiile legii Indemnizaţie de hrană - Se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, numai în situația în care salariul lunar net nu depășește 8.000 lei - 347 lei/lună. Primarul şi viceprimarul nu beneficiază de indemnizaţie de hrană.

- Se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, numai în situația în care salariul lunar net nu depășește 8.000 lei - 347 lei/lună. Primarul şi viceprimarul nu beneficiază de indemnizaţie de hrană. Spor pentru condiții de muncă - 15% din salariul de bază aferent lunii decembrie 2019. În raport cu condiţiile de muncă în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază, dar nu mai mult de 1.500 lei brut lunar, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

- 15% din salariul de bază aferent lunii decembrie 2019. În raport cu condiţiile de muncă în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază, dar nu mai mult de 1.500 lei brut lunar, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Norma de hrană - Se acordă pentru personalul din cadrul Direcției Generale Poliția locală - Norma 1 = 36 lei/zi, Norma 6 = 48 lei/zi, Norma 12B = 5 lei pentru personalul care lucrează în ture sau schimburi

