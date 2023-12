Trei proiecte importante, finalizate de Consiliul Județean Cluj

Consiliul județean Cluj a finalizat anul acesta, cu fonduri europene, trei proiecte importante pentru comunitate. Este vorba de Îmbunătățirea Infrastructurii Rutiere de Importanță Regională – Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței; fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj și Județul Cluj - Smart Territory.

Reprezentanții CJ Cluj au prezentat proiectele finalizate



Acestea sunt în valoare totală de peste 600 milioane lei.

„Consiliul Județean Cluj a finalizat la sfârșitul anului 2023 trei proiecte cu finanțare europeană, acestea fiind Îmbunătățirea infrastructurii Rutiere de importanță regională – Traseu Regional Transilvania Nord – Drumul Biostriței, Sistem de Management Integrat al deșeurilor în județul Cluj, și Județul Cluj – Smart Territory.



Finalizarea acestor proiecte reprezintă pentru Consiliul Județean încheierea unei etape în care s-a muncit foarte mult”, a declarat vicepreședintele CJ Cluj, Marius Mînzat.



Reprezentanții Cj Cluj au precizat astfel, că primul proiect are o valoare de 205 milioane lei, din care 130 milioane lei sunt din fonduri europene, acest drum fiind recepționat acum.

„Drumul Bistriței înseamnă 24 de kilometri de drum modernizat și recepționat, 9 poduri, 36 de stații de autobuz. Am fost nevoiți să suplimentăm contribuția proprie, dar am căutat surse pentru a finaliza proiectul și am făcut acest lucru”, a explicat Diana Coman, șeful Serviciului Fonduri Europene. Al doilea proiect finalizat se ridică la aperoximativ 396 milioane lei, din care 120 milioane sunt contribuția

Această inițiativă include Centrul de Management Integrat al Deșeurilor, drumuri de acces și stații de transfer. În ce privește proiectul Smart Territory, acesta vizează digitalizarea, avându-se în vedere crearea unor aplicații.

Arhitectul șef al județului Cluj Claudiu Salanță a explicat că proiectul Smart Territory se referă la digitalizare, fiind create aplicații in valoare de 3,9 milioane lei.



El a precizat că semnătura digitală este pusă la dispoziția ceățenilor la prețul modic de 1 leu. „Am zis că trebuie să fie mai ieftină decât un bilet de autobuz. Iar asta a ajutat foarte mult la componenta de digitalizare. De asemenea, pot spune că ne mândrim fără falsă modestie că suntem singura instituție din țara aceasta care am reușit să ne integrăm cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. S-a spart o barieră interinstituțională”, a spus Claudiu Salanță. Astfel, prin aplicația existentă, nu mai este nevoie de atâtea drumuri, făcându-se, totodată, și o economie de bani, a mai completat el.