Cluj-Napoca luptă împotriva schimbărilor climatice. Boc: „Trebuie să ne axăm pe surse alternative de energie, un alt mod de deplasare, mai multe spații verzi de calitate în orașele noastre”

Cluj-Napoca este implicat într-o misiune ampla la nivelul UE, prin care luptă să devină un oraș neutru climatic până în anul 2030. Această inițiativă este susținută și de autoritățile centrale, care au lansat, la Cluj-Napoca, o „Misiune în oglindă” pentru combaterea schimbărilor climatice.

Cluj-Napoca vrea să devină neutru climatic / Foto: Emil Boc - Facebook

La Cluj-Napoca, luni, a avut loc conferința de lansare a Hub-ului național M100 (Mirror Mission Cities Hub România M100), care are rolul de a sprijini implementarea obiectivului Misiunii „100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030”, din Uniunea Europeană.

Astfel, vor fi sprijinite cele trei orașe românești selectate în cadrul Misiunii UE: Cluj-Napoca, Suceava și București - sector 2, în implementarea proiectelor ce vizează tranziția verde, precum și în identificarea surselor de finanțare pentru acestea.

De asemenea, va fi lansată o „Misiune în oglindă”, care va folosi instrumentele de la nivel european pentru a sprijini alte 10 orașe din România în drumul către neutralitate climatică.

Evenimentul de lansare a M100 a fost deschis de către primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, care deține și funcția de președinte al Comitetului European al Regiunilor pe politica de coeziune teritorială și bugetul UE. Discursul său a fost susținut în prezența unor reprezentanți din Comisia Europeană, dar și din ministerele din România care au roluri importante în lupta cu schimbările climatice.

„Un eveniment extrem de important pentru viitorul Clujului, al României, Europei și, de ce nu, al lumii în care trăim. Intervenția mea va avea un caracter mai larg general și se va axa, în special, pe răspunsul la întrebarea „Ce se întâmplă dacă nu facem ceea ce ne programăm noi astăzi în Cluj, România și Europa?” Astăzi e un dublu eveniment: în egală măsură discutăm despre misiunea orașelor neutre din punct de vedere climatic în Uniunea Europeană și în România (Clujul, Bucureștiul și Suceava fiind orașe selectate din această perspectivă să fie reprezentative), dar mai ales inițiativa (...) de a lansa în România, în oglindă, o misiune pentru cel puțin 10 orașe care să vină în aceeași direcție de îmbunătățire a calității vieții în România”, a spus Emil Boc, în deschiderea evenimentului.

Istoria ne-a prins din urmă

Edilul Clujului a evidențiat faptul că oamenii de știință au atras atenția în trecut, încă din anii 1970, asupra faptului că dacă nivelul de consum al combustibililor fosili continuă să fie același, la nivelul la care era atunci, vom avea probleme majore în viitor în ceea ce privește schimbările climatice. Acest rezultat se vede acum:

„Nimeni nu i-a băgat în seamă și au trecut 50 de ani și am ajuns să le dăm mare dreptate, pentru că lucrurile într-adevăr au scăpat de sub control. Am utilizat excesiv petrolul, cărbunele, gazul, am avut probleme cu pădurile care au fost defrișate. Pur și simplu, omul s-a luat la trântă cu natura, crezând că poate să învingă natura. Și nu este așa. După 50 de ani am ajuns la concluzia că natura niciodata nu poate fi înfrântă și omul trebuie să se supună naturii.

Totul a început acum 150 de ani, odată cu revoluția industrială. De pe la 1850 încolo. Am avut nevoie de deplasare modernă cu automobilul, am avut nevoie să ne îmbunătățim calitatea vieții circulând cu avionul, am avut nevoie să avem produse de calitate și mai bune, să ne încălzim locuințele. Am avut nevoie să trăim mai bine. Ce trebuie să înțelegem acum e că actualul mod, de la 1850 încoace, nu mai poate continua. Să nu mai trăim mai bine? Vă veți întreba. Nu. Mesajul meu este „să trăim cel puțin la fel de bine, dacă nu și mai bine, dar utilizând alți combustibili, alt mod de creștere economică”. Dacă nu facem o schimbare, viața noastră, a copiilor noștri, va fi una pe care nici nu ne-o putem imagina”, a mai punctat Emil Boc.

Riscurile încălzirii globale

De asemenea, primarul Clujului a mai vorbit despre consecințele încălzirii globale, care s-au văzut chiar în această vară: „în 2023 am avut cea mai călduroasă vară din istorie, a plouat în Grecia în trei zile cât în trei ani înainte, în Pheonix Arizona am avut temperaturi de 43 de grade Celsius timp de peste 55 de zile, valurile de căldură extremă au triplat numărul de decese. În America, de exemplu, valurile de căldură pe parcursul verii omoară mai mulți oamenii decât inundațiile, uraganele, tornadele sau erupțiile vulcanice la un loc.”

El a evidențiat că această inițiativă la nivel UE, adică misiunea celor 100 de orașe neutre din punct de vedere climatic, dar și inițiativa națională „Misiunea în oglindă” au apărut ca să le ofere oamenilor șansa la o viață mai bună. Emil Boc spune că „avem nevoie să fim toți parte din acest proces”, atât administrațiile locale, centrale și europene, cât și mediul de afaceri, universitățile și cetățenii.

În cadrul evenimentului care a reunit actori importanți atât de la nivel local și național, cât și european, se discută despre acțiuni împotriva schimbărilor climatice care să ducă la creștere economică și noi locuri de muncă: „Pentru că se modifică modelul de creștere economică. Nu mai este un model bazat pe arderea combustibililor fosili, petrol, cărbune, gaze naturale, ci pe alte surse alternative de energie, pe un alt mod de deplasare (n.red - edilul face referire la transportul în comun/transportul nepoluant) a fiecăruia dintre noi, bazat pe dimensiunea electrică sau hidrogen, pe mai multe spații verzi de calitate în orașele noastre, pe mai mulți absorbanți care să preia gazele cu efect de seră. Vom reduce cheltuielile cu sănătatea și vom trăi mai mult și bine, dacă luăm aceste măsuri”, a susținut Boc.

Bătălia este purtată de orașe

În continuare, Emil Boc a susținut că bătălia pentru o viață mai bună, contra schimbărilor climatice, se „dă în orașe”: „Se câștigă aici sau se pierde în orașe. Din acest motiv aceste inițiative la nivel național sau european sunt fundamentale pentru noi”.

În încheiere, primarul Clujului a evidențiat că dacă nu se iau măsurile necesare de pe acum, viitorul va fi sumbru. El spune că evenimentele meteorologice extreme, valurile de căldură, secetele, uraganele, inundațiile vor fi la ordinea zilei și că vor fi riscuri majore cauzate de valurile de căldură, poluarea aerului și răspândirea bolilor, care vor duce la creșterea costurilor legate de sănătate și multe altele.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: