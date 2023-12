Drum județean superb, deschis în zona de munte a Clujului. Face concurență Drumului Apusenilor - FOTO

Lucrările de modernizare la drumul județean Gilău-Mărișel au fost finalizate recent. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, i-a îndemnat pe clujeni să parcurgă drumul și să admire peisajele din această zonă pitorească.

Lucrările de modernizare la drumul județean Gilău-Mărișel au fost finalizate recent. FOTO: Facebook/ Consiliul Județean Cluj

Lucrările de reabilitare și modernizare a DJ 107P (DN 1) – Gilău – Mărișel – DN 1R, în lungime de 44,26 kilometri au fost finalizate recent, a anunțat Consiliul Județean Cluj. Lucrările s-au desfășurat în cadrul proiectului cu finanțare europeană „Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 4 format din sectoare de drum ale drumurilor județene DJ 107P și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord”.

Potrivit președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, peisajele de aici sunt mai frumoase decât cele ce pot fi admirate pe Drumul Apusenilor, iar clujenii sunt îndemnați să parcurgă acest traseu și să se bucure de frumusețile județului.

„Vă invit să îl parcurgeți, de jos, de la Gilău, până sus la Mărișel. În opinia mea, este mai frumos peisajul și mai bun drumul din punct de vedere al interesului pentru zona montană decât Drumul Apusenilor. Este un drum senzațional, de jos și până sus la Mărișel, la Crucea Iancului, de unde coboară la Beliș și se duce spre Alba. Este un drum pe care l-am făcut cap-coadă, cu intrările în curți, peste 350 de accese la proprietăți, 79 de podețe, de rigole de acostament, șanțuri pentru captarea apei pluviale, 14 poduri au fost refăcute. Este un drum cu care ne mândrim, are o garanție de 5 ani. Dacă se va întâmpla ceva în această perioadă cu privire la calitatea lucrărilor se va repara din garanția pe care firma a plătit-o și nu din buzunarul clujenilor. Este un drum frumos, senzațional, este cu o valoare totală de aproximativ 100 de milioane de lei, circa 20 de milioane de euro, sunt bani europeni aproape în totalitate. (…)

14 poduri au fost refăcute

În România și în județul Cluj, nimeni nu s-a preocupat de poduri atâția ani, pentru că lumea este preocupată strict de drum, dar dacă ai un pod care poate să îți aducă accidente, trebuie să îi acorzi la fel de multă atenție. Eu sunt de părere că la fel de important ca și drumul este și podul, iar la Gilău, într-un timp record, am finalizat și podul construit de la zero, l-am inaugurat acum o săptămână. Mai avem patru poduri în județ care erau într-o stare avansată de degradare, și pe Drumul Apusenilor a fost refăcut un pod de la zero. Putem spune că acestea trebuie tratate la fel ca drumul județean”, a declarat președintele CJ Cluj, Alin Tișe, la un post local de radio.

Operațiunile, în totalitatea lor, au fost finalizate în cursul săptămânii trecute și au constat în:

lucrări de modernizare a platformei drumului pe toată lungimea sectorului de drum,

realizarea a 352 de accese la proprietăți, 79 de podețe, 5,824 de kilometri de rigole de acostament, 9,543 kilometri de șanțuri și rigole pereate, 617 metri de rigole carosabile, precum și montarea de parapete metalice pe o lungime însumată de 15,236 kilometri.

De asemenea, au fost realizate lucrări de marcaje și semnalizare rutiere.

Lucrările de reabilitare au vizat și nu mai puțin de 14 poduri, în condițiile în care podul de la kilometrul 4+310, din localitatea Someșul Rece, face obiectul unui alt contract de lucrări, respectiv de demolare și de construire a unui pod nou. Astfel, stadiul fizic al lucrărilor deja realizate la noul pod consemnează un procent de 85%. Până la finalizarea lucrărilor, traficul rutier se desfășoară pe un pod provizoriu.

Lucrările au fost executate de Asocierea Dacia Asphalt SRL – DP Cons SRL – Dacia Faber SRL – Oyl Company Holding AG SRL și au o valoare totală de 108.263.756,11 lei (fără TVA), din care 45.476.66,59 lei (fără TVA) sunt bani proveniți din fonduri europene.

