Cum arată străzile din centrul Clujului parte a proiectului Kogălniceanu la final de an? FOTO

Șantierele din centrul Clujului sunt aproape finalizate. Lucrările pe străzile Mihail Kogălniceanu, Universității și Iuliu Maniu trebuie să fie gata până la sfârșitul acestui an.

Șantier pe strada Universității, în centrul Clujului, la data de 1 decembrie/ Foto: monitorulcj.ro

În urmă cu o săptămână, viceprimarul Dan Tarcea a vorbit la un post radio local despre stadiul șantierelor din zona centrală a municipiului Cluj-Napoca și a precizat că acestea sunt la zi.

Despre lucrările de pe strada Mihail Kogălniceanu, viceprimarul spunea că acestea sunt terminate în proporție de peste 92%.

Lucrările pe strada Universității, aproape finalizate, 1 decembrie 2023/ Foto: monitorulcj.ro

În ceea ce privește străzile Iuliu Maniu și Universității, Tarcea spune că muncitorii trag tare ca să finalizeze:

„Discutăm de trei străzi pe care lucrările încă nu sunt finalizate: discutăm de strada Kogălniceanu, unde sunt în proporție mare finalizate lucrările, peste 92% finalizate. Mai discutăm de strada Universității și de strada Iuliu Maniu. Am văzut în ultima vreme o mobilizare foarte bună a constructorului și până la sfârșitul anului lucrările trebuie să fie gata, astfel încât să se poată circula pe aceste străzi nestingheriți. Am văzut forfotă, am văzut muncitorii care în sfârșit sunt mobilizați la maxim.

Am avut acolo și câteva probleme legate de partea de proiectarea și câteva provocări legate de faptul că lucrăm într-o zonă centrală care este încărcată de istorie, o zonă cu clădiri vechi... Au fost multe provocări pe care le-am avut aici, dar până la sfârșitul acestui an lucrările trebuie să fie gata, astfel încât să ne putem bucura de o zonă extinsă, pietonală, care a ieșit și a trecut într-o regenerare și reconfigurare urbană”, a explicat viceprimarul Dan Tarcea.

„Statuia Ciumei” a revenit în centrul Clujului

Numită și „statuia ciumei”, în contextul în care a fost realizată pentru a marca lupta împotriva ciumei, statuia Fecioarei Maria revine la locul inițial, pe strada Universității.

Statuia Fecioarei Maria numită și „Statuia Ciumei” este un monument din tipologia coloanelor ciumei, edificat la Cluj în anul 1744. Acesta a fost construit în Cluj în semn de mulțumire divinității pentru eradicarea ultimelor epidemii de ciumă. Acesta reprezenta și cel dintâi monument public al orașului.

În majoritatea orașelor importante din Europa regăsim statui ce reprezintă sfinți care au protejat respectivele comunități de ciumă, boala care a omorât mai mulți oameni decât războaiele. „Coloanele ciumei” sunt monumente caracteristice stilului baroc din spațiul sud-german.

La sfârşitul secolului al XVII-lea, începutul secolului al XVIII-lea, sub influenţa unor monumente vieneze, în provinciile imperiului s-a răspândit acest tip de monument, având de cele mai multe ori un caracter antipestilenţial. Un astfel de monument este și statuia Sfintei Maria Protectoarea.

„Statuia Ciumei” în centrul Clujului la începutul secolului XX/ Foto: bjc.ro

Inițial monumentul a fost amplasat în mica piațetă din fața bisericii iezuite de pe strada Universității. Statuia a fost demontată în 1959, deoarece conducerea comunistă a universităţii clujene nu o agrea. În anul 1961, la cererea Bisericii Sfântul Petru şi Pavel din Cluj-Napoca, ea a fost amplasată în spatele acesteia.

Monumentul amplasat odinioară în faţa fostei biserici iezuite alcătuia, împreună cu biserica, cu edificiul Convictus Nobilium şi fostul seminar Báthori-Apor, un complex urbanistic tipic primei faze a barocului transilvan. În anul 2022 statuia a fost demontată din spatele bisericii.

Elementul central al monumentului este obeliscul cu secţiunea de triunghi, cu colţurile retezate. Suprafaţa obeliscului este modelată prin prezenţa unor nori decoraţi cu capi de putti, iar capitelul acestuia susţine cel mai valoros element sculptural al ansamblului, statuia Mariei Immaculata, aşezată pe globul pământesc, strivind răul întruchipat prin şarpe. Un putto este o figură dintr-o operă de artă, care constă într-un bebeluș băiat, dolofan, de obicei gol și cu aripi. Această figură a fost limitată inițial la pasiuni profane în simbolism.

