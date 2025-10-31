Final de octombrie cu temperaturi în creștere și maxime de 17 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Ultima zi a lunii octombrie vine cu vreme frumoasă și caldă, iar șansele de precipitații sunt minime. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru vineri, 31 octombrie|Foto: monitorulcj.ro

Vineri, 31 octombrie, vremea va fi predominant frumoasã, cu temperaturi mai ridicate decât cele specifice datei din calendar. Cerul va fi preponderent senin, cu înnorări locale și temporale. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în zonele montane.

Temperaturile maxime se vor situa între 16 - 24 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 şi 9 grade Celsius.

În Cluj, după o dimineață răcoroasă, vremea va fi predominant frumoasă pe parcursul zilei, astfel că temperaturile maxime diurne vor ajunge la 17 grade Celsius, iar cele minime vor indica 6 grade Celsius. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană a județului, iar șansele de precipitații vor fi minime.

Sâmbătă și duminică, în primele zile ale lunii noiembrie, vremea se va menține caldă, peste normalul perioadei. Astfel, deși se vor semnala înnorări, maximele termice se vor situa în jurul valorilor de 17 -18 grade Celsius.

