Șantierele din centrul Clujului, pe ultima sută de metri. Viceprimar: „Muncitorii sunt mobilizați la maxim”

Șantierele din centrul Clujului sunt aproape finalizate. Lucrările pe străzile Mihail Kogălniceanu, Universității și Iuliu Maniu trebuie să fie gata până la sfârșitul acestui an.

Șantier pe strada Universității, în centrul Clujului, la data de 2 octombrie / Foto: monitorulcj.ro

Lucrările de modernizare și regenerare urbană a străzilor din centrul Clujului trebuie să fie finalizate peste o lună și câteva zile. Viceprimarul Dan Tarcea a vorbit la un post radio local despre stadiul șantierelor din zona centrală a municipiului și a precizat că acestea sunt la zi.

Despre lucrările de pe strada Mihail Kogalniceanu, viceprimarul spune că sunt terminate în proporție de peste 92%.

Pe strada Kogălniceanu, lucrările sunt aproape finalizate / Foto: monitorulcj.ro - 2 octombrie 2023

În ceea ce privește străzile Iuliu Maniu și Universității, Tarcea spune că muncitorii trag tare ca să finalizeze:

„Discutăm de trei străzi pe care lucrările încă nu sunt finalizate: discutăm de strada Kogălniceanu, unde sunt în proporție mare finalizate lucrările, peste 92% finalizate. Mai discutăm de strada Universității și de strada Iuliu Maniu. Am văzut în ultima vreme o mobilizare foarte bună a constructorului și până la sfârșitul anului lucrările trebuie să fie gata, astfel încât să se poată circula pe aceste străzi nestingheriți. Am văzut forfotă, am văzut muncitorii care în sfârșit sunt mobilizați la maxim.

Am avut acolo și câteva probleme legate de partea de proiectarea și câteva provocări legate de faptul că lucrăm într-o zonă centrală care este încărcată de istorie, o zonă cu clădiri vechi... Au fost multe provocări pe care le-am avut aici, dar până la sfârșitul acestui an lucrările trebuie să fie gata, astfel încât să ne putem bucura de o zonă extinsă, pietonală, care a ieșit și a trecut într-o regenerare și reconfigurare urbană”, a explicat viceprimarul Dan Tarcea.

Șantierul Kogălniceanu-Universității, blocat pentru o perioadă

În zona străzilor Mihail Kogălniceanu - Universității, municipalitatea a avut de a face cu mai multe probleme, care au pornit de la nemulțumirile clujenilor și activiștilor civici. Din cauza acestor probleme, care au blocat lucrările pentru o perioadă de timp, Primăria Cluj-Napoca rezilia în septembrie contractul cu arhitectul responsabil de proiect, care nu voia să se conformeze cerințelor clujenilor.

Acum, însă, viceprimarul susține că a fost reluată colaborarea cu arhitectul, însă trei lucruri în continuare nu sunt negociabile:

„A fost o perioadă în care am fost blocați. Am reușit să trecem peste aceste puncte, adică am reluat colaborarea cu arhitectul care a câștigat acest proiect de soluții. I-am pus foarte clar că putem discuta orice, dar trei elemente nu se pot negocia:

1. Grupul Statuar Școala Ardeleană, adică remontarea lui și punerea lui pe soclu, așa cum a fost găndit el de inițiator: să nu fie la nivelul solului, ci pe soclu. În aceste momente avem și detaliile tehnice, astfel încât să vină piatra, pentru că dacă vă uitați în zona Universității vedeți că aproape piatră este făcută individual. Așa este și aici. Fiecare piatră trebuie pusă într-un anumit fel, ca să fie pus în valoare acest grup statuar.

2. E nenegocială amplasarea bustului lui Emil Racoviță. Trebuie să fie în aceeași zonă în care a fost. Evident, nu mai poate să fie în mijlocul străzii, el va fi relocat la intrarea în liceu ca să fie pus în valoare.

3. Arborii de pe strada Universității sunt și ei chestiuni nenegociabile. Ei rămân acolo așa cum au fost. Pe strada Kogălniceanu nu am intervenit la niciun arbore, din contră am venit suplimentar cu arbori. Teii și salcâmii au rămas acolo și mă bucură că am reușit să-i menținem și că ne putem bucura de ei și în anii care urmează”, a mai susținut Dan Tarcea.

