Se majorează sau nu tarifele la gunoi? Consiliul Județean nu a primit mandat să voteze prețuri mai mari

Consilierii județeni au respins un proiect care prevedea mandatarea unui reprezentant al Consiliului Județean Cluj să voteze pentru majorarea tarifelor la gunoi. Firma care se ocupă de gestionarea deșeuri a cerut prețuri mai mari.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a efectuat marți, 25 aprilie, împreună cu 53 de primari clujeni – membri A.G.A. ADI Ecometropolitan Cluj, o vizită de lucru la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) în județul Cluj. Foto: Facebook Consiliul Județean Cluj

Cătălin Sălăgean (USR) a propus ca cel mandatat de Consiliul Județean să voteze împotriva majorării tarifelor propuse de Supercom, amendament care a fost respins.

„Propun să acordăm mandat special pentru a vota împotriva proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile prestate de Supercom. Atâta timp cât operatul de salubritate încă nu și-a îndeplinit unul dintre principiile de bază din caietul de sarcini și din contract, respectiv instrumentul «plătește cât arunci», nu putem să acceptăm la nesfârșit majorări și modificări de prețuri dacă ei nu își îndeplinesc această obligație elementară din contract”, a spus consilierul USR.

Ulterior, după respingerea amendamentului, Sălăgean a continuat:

„În ultima ședință când am votat recalcularea tarifelor, USR a fost acuzat de ipocrizie pentru că s-a abținut la votul de atunci. Acum, avem un proiect în care noi mandatăm reprezentantul Consiliului Județean în AGA ADI să voteze pentru majorarea acestor tarife și nu pot să nu mă întreb, practic, cine dă dovadă de ipocrizie când la nici două săptămâni după ce am votat o așa zisă scădere a tarifelor, acum, practic anulăm acea scădere și mergem chiar peste nivelul initial cu tarifele pentru populație. Le-am predat și amplasamentul de la CMID, am făcut tot ce ține de noi. Trebuie să ne întrebăm oare când Supercomul își va respecta partea lui de contract, partea lui de obligații, deja așteptăm de prea mult timp. În ceea ce privește prețul tarifelor, deja la nivelul și calitatea serviciilor pe care le prestează Supercom deja prețul e unul mare, deja plătim scump serviciul de salubritate. Nu presupune doar colectarea a deșeurilor din oraș, presupune și reciclare, valorificare. Noi plătim pentru un serviciu de bază un preț mare și acum urmează să îl mărim din nou. USR nu susține proiectul de majorare a prețurilor”.

Tarife mai mari cu 15%

Iancu Pintea, directorul ADI Eco Metropolitan, a spus că s-a decis majorarea tarifelor cu 15%.

„A fost supusă atenției noastre această cerere a Supercom de modificare a tarifelor. În această cerere noi am constituit un grup de lucru format din reprezentanți ai Consiliului Județean, ai Primăriei Cluj-Napoca și doi reprezentanți ai ADI. Am analizat cu atenție toate documentele justificative înaintate de Supercom către noi și din suma totală pe care au cerut-o ei am aprobat undeva cam 20% față de tarifele pe care le-ați aprobat săptămâna trecută prin recalculare și cam 15% față de oferta lor financiară. Din punctul nostru de vedere, ni se pare că e justificată această majorare de tarif. S-ar putea să nu fie aprobată de către dumneavoastră sau de către UAT-uri. Supercom e îndreptățit să meargă la ANRSC (Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – n.r.), acolo ANRSC s-ar putea să nu verifice toate facturile, toate detaliile și să-i aprobe 100%, există un risc. Noi, comisia, am hotărât ca 15% e justificat și legal. Am înaintat și un raport de specialitate”, a spus Pintea.

Mariana Rațiu, directorul Direcției de Dezvoltare și Investiții din cadrul Consiliului Județean, a explicat că majorarea tarifelor solicitate de Supercom nu are legătură cu nerespectarea clauzelor contractuale.

„Aspectele pe care domnul consilier le-a ridicat țin de monitorizarea și executarea contractului și nu de costurile care intră în componența tarifului. Sancțiunile și penalitățil care sunt prevăzute atât în cotract cât și în lege sunt altele decât ceea ce dumneavoastră ați solicitat, adică să nu se aprobe majorarea tarifului. Majorarea tarifului a venit ca urmare a faptului că acest tarif a fost ofertat de către Supercom în urmă cu trei ani, costurile au crescut, au venit cu documente justificate, legiuitorul ne obligă pe toți să ținem cont de acest lucru pentru că altfel nu-și pot îndeplini serviciul. Neaprobarea majorării tarifului i-ar da chiar lui dreptul să spună că din cauza asta nu-și poate exercita serviciul așa cum stabilesc obligațiile contractuale. Faptul că nu se cântărește trebuie să se aplice sancțiunile și penalitățile din contract care sunt cu totul și cu totul altele decât neaprobarea tarifului”, a spus Rațiu.

Ce presupunea proiectul de hotărâre

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de luni a Consiliului Județean s-a aflat și un proiect privind acordarea mandatului special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco-Metropolitan Cluj” pentru a vota aprobarea proiectului de hotărâre înscris pe Ordinea de zi a ședinței din data de 14.07.2023.

Proiectul a fost respins cu 17 voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 3 abțineri, iar 7 consilieri județeni nu au votat.

Supercom poate aplica doar tarifele aprobate de ADI Eco Metropolitan, care a convocat o ședință pe data de 14 iulie.

Proiectul de hotărâre, respins luni de consilierii județeni, impunea acordarea unui mandat special reprezentantului județului Cluj pentru a vota în cadrul AGA ADI Eco Metropolitan Cluj aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile prestate de Supercom în baza contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor în județul Cluj (lotul 1).

Reprezentantul de drept al județului Cluj în cadrul AGA ADI Eco Metropolitan a fost delegată vicepreședintelui Consiliului Județean, Marius Mînzat.

Asociația ADI Eco Metropolitan Cluj organizează și gestionează serviciul de salubrizare a tuturor localităţilor de pe raza județului. În acest sens, asociația a organizat licitațiile pentru desemnarea firmelor care se ocupă de colectarea gunoiului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: