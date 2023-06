Costuri mai mari pentru Centura Metropolitană. Cele două tronsoane, licitate din nou. Valoarea contractului, majorată cu 147 de milioane de euro

Tronsoanele 2 și 3 ale centurii ocolitoare a Clujului au fost scoase din nou la licitație. Costurile proiectului au ajuns la 1.145.879.685,65 euro.

O noua licitație pentru Centura Metropolitană Cluj, un proiect de peste 1 miliard de euro/Foto: Emil Boc Facebook.com

„Centura metropolitană a Clujului merge mai departe: Tronsoanele 2 și 3 ale Centurii Metropolitane au fost scoase din nou la licitație”, a anunțat, miercuri, primarul Emil Boc pe pagina sa de Facebook.

Licitațiile pentru tronsoanele 2 și 3 ale centurii metropolitane au fost anulate vineri, 12 mai 2023, potrivit SEAP. Deși mai multe firme și-au arătat interesul pentru centura metropolitană a Clujului, pe tronsoanele 2 și 3 fiind înscrise 29 de firme, nu au fost depuse oferte până la termenul limită.

La finalul lunii trecute, ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu, anunța de la Cluj că valoarea proiectului centurii metropolitane va fi actualizată.

Anunțul de participare către ANAP, în vederea relansarii procedurii de achizitie pentru proiectare+executie, a fost transmis miercuri dimineață.

„Cele doua tronsoane licitate inițial au fost comasate, iar la valoarea indicatorilor financiari eligibili pentru actualizare din devizul general a fost aplicat indicele de actualizare în procent de 14,8%”, a explicat Emil Boc.

Centura Metropolitană a Clujului, un proiect de peste 1 miliard de euro

Ulterior anulării procedurilor de achiziție pentru cele două tronsoane „Tronson 2-TR 35 de la km 14+747 (Nod 5 Floresti) pina la km 24+410 (Nod 10 Calea Turzii) cu drumurile de legatură” și „Tronson 3-TR 35 de la km 24+410 (Nod 10 Calea Turzii) până la km 38+418 (Nod 18-VOCE) cu drumul de legătură B6-legatura TR35 cu Noul Cartier SOPOR, L=1,6 km", Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de autoritate contractantă, a efectuat demersuri pentru continuarea implementării proiectului:

s-a făcut un studiu de piață privind costurile practicate la realizarea lucrărilor de construcții (materiale, manoperă, utilaje și transport)

s-a actualizat valoarea devizului general inițial prin raportare la indicii de cost în construcții publicați de Institutul Național de Statistică (INS). La actualizarea devizului general în funcție de indicele de cost în constructii, s-a ținut cont și de prevederile Legii nr.500/2022 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare: „... Art. 43: Condiţii pentru includerea proiectelor de investiţii în proiectul de buget ...Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează şi aprobă valoarea actualizată a fiecărui obiectiv/proiect de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii, în funcţie de evoluţia indicilor de cost. Această operaţiune este supusă controlului financiar preventiv, potrivit prevederilor art. 23 şi 25....”

valorile actualizate ale devizului general au fost înaintate beneficiarului final (CNAIR) pentru analiză. După analiza documentației, s-a primit acceptul din partea CNAIR pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general.

Centura Metropolitană Cluj: O nouă licitație pentru realizarea a două tronsoane din rpoiect. Costurile trec de 1 miliard de euro/Foto: Emil Boc Facebook.com

În acest sens, UAT-urile vor emite o Hotărâre de Consiliu Local de însușire a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „DRUM TRANSREGIO FELEAC TR35-Etapa I Centura Metropolitana TR35 și Drumuri de legătură”, aprobaţi și eșalonati în Faza I si Faza II prin HG 1315/2022. Ulterior, se vor parcurge etapele de obținere aviz CTE CNAIR, etapa finală fiind emiterea actului normativ pentru actualizare indicatorilor tehnico-economici.

„Întreaga documentație de achiziție a fost revizuită ținând cont și de noile valori actualizate.

Cele două tronsoane licitate inițial au fost comasate.

La valoarea indicatorilor financiari eligibili pentru actualizare devizului general a fost aplicat indicele de actualizare în procent de 14,8% .

Valoarea actualizată a investiției este de 1.145.879.685,65 euro. Valoarea anterioară a fost 998.547.953,25,

Pentru a câștiga timp în implementarea proiectului Centurii metropolitane, am decis azi reluarea licitației - după ce am finalizat analizele cu Ministerul Transporturilor și CNAIR - sub rezerva aprobării în perioada imediat următoare a hotărârilor de Consiliu local ( Cluj-Napoca, Floresti, Baciu, Apahida) , a avizării CTE CNAIR și a emiterii actului normativ pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici”, a anunțat primarul Clujului.

Centura metropolitană a Clujului are o importanță majoră pentru decongestionarea traficului și pentru dezvoltarea economică a Clujului.

„Având în vedere complexitatea deosebită a proiectului (5 tunele, drumuri de legătura, noduri rutiere, relief dificil), au fost întreprinse toate demersurile tehnice și legale posibile pentru a face proiectul cât mai atractiv cu putință pentru companiile de construcții în domeniu”, a adăugat Emil Boc.

Primul tronson din centura metropolitană a Clujului a fost scos la licitație pentru proiectare și execuție la finalul lunii ianuarie 2023.

Pentru tronsonul 1 al centurii, 29 iunie este data finală pentru desemnarea câștigătorului. În cadrul acestei licitații, șase oferte au fost depuse de firme din Cluj și din Austria.

Centura metropolitană va aduce șase benzi pe DN 1 între Florești și Cluj-Napoca, inclusiv o bandă dedicată pentru SMURD și pompieri. Centura Metropolitană, proiect cu indicativ „Drum TransRegio Feleac T 35″, va avea în total 42 de kilometri.

