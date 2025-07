Alin Tișe, mesaj puternic la congresul extraordinar al PNL: „Sunt un politician asumat, cu realizări și eșecuri. Niciodată nu am trădat echipa”

„Un politician asumat, cu realizări și eșecuri, dar niciodată trădător al echipei sau al partidului”. Așa s-a definit Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, în fața celor 1.200 de delegați reuniți sâmbătă la Palatul Parlamentului, în cadrul congresului extraordinar al Partidului Național Liberal.

Alin Tișe, președintele CJ Cluj, la congresul PNL | Foto: PNL - Facebook

Sâmbătă, 12 iulie, are loc congresul extraordinar al PNL.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, se află pe lista celor 10 candidați care s-au înscris pentru funcția de prim vicepreședinte al partidului.

Cu o experiență de peste 15 ani la conducerea județului Cluj, Tișe a venit în fața colegilor nu cu promisiuni, ci cu bilanțuri clare. Reales în 2024 pentru un nou mandat, acesta a vorbit despre modul în care administrația liberală din Cluj a devenit un model de eficiență

„Sunt onorat să fiu astăzi în fața dumneavoastră, în această nouă ipostază din poziția de candidat la postul de prim vicepreședinte al PNL. Încerc să vă transmit câteva gânduri sincere, fără a cădea în păcatul deținerii dreptului absolut, fără să fac greșeala de a crede că dețin doar certitudini (…) Cu bune cu rele, pentru cei care mă cunosc, sunt un politician asumat, cu realizări și eșecuri. Niciodată nu am trădat echipa din care face parte și partidul meu. Sunt președinte al Consiliului Județean Cluj din 2008, reales în 2024 prin munca mea, a colegilor mei din PNL Cluj și prin încrederea oamenilor din acest frumos județ.

Am crezut întotdeauna că faptele sunt cele care vorbesc și în toți acești ani m-am concentrat pe a face bine pentru oameni. Astăzi, județul Cluj, dincolo de toate discuțiile pe care le auziți, este un județ care a făcut pași importanți în dezvoltarea lui. Cei peste un miliard de euro atrași în județul nostru, drumuri asfaltate integral, rețele de apă în 97% din populația Clujului, spital, stadioane construite, toate acestea fac parte din administrația noastră și sunt lucrurile care ne legitimează într-un partid politic. Clujul generează profit, nu avem regii și societăți care să genereze deficit. Dacă la Cluj am reușit sunt convins că putem reuși și într-o guvernare”, a transmis Alin Tișe.

Alin Tișe: „PNL are cea mai puternică doctrină”

Tișe a atras atenția și asupra riscului ca partidul să se îndepărteze de valorile sale originare, într-un climat în care se vorbește tot mai des despre necesitatea unei schimbări de direcție politică.

„Pentru cine mai facem noi politică în PNL? Auzind pe cei dinaintea mea am înțeles că ne-am pierdut identitatea, votanții nu ne mai identifică, că ar trebui să facem reformă în sensul de a schimba orientarea partidului…însă uităm un singur lucru, acest partid are cea mai puternică doctrină și anume liberalismul național românesc. PNL nu este doar o combinație de litere, este Partidul Național Liberal și nu trebuie să facem altceva decât să înțelegem zi de zi și să acționăm în consecință”, a adăugat președintele CJ Cluj.

