Emil Boc, la congresul PNL: „E frustrant că vorbim din nou de măsuri de austeritate. Dacă se păstrau cele din 2010, România era azi în altă ligă”

Emil Boc a lansat un mesaj tranșant în cadrul congresului PNL, exprimându-și dezamăgirea că România se află din nou în situația de a discuta despre măsuri de austeritate, la 15 ani de la reformele dure aplicate în perioada crizei economice din 2010.

Emil Boc, la congresul PNL: „E frustrant că vorbim din nou de măsuri de austeritate. Dacă se păstrau cele din 2010, România era azi în altă ligă”| Foto: PNL - Facebook

Fostul premier Emil Boc a lansat un mesaj tranșant în cadrul congresului PNL, exprimându-și dezamăgirea că România se află din nou în situația de a discuta despre măsuri de austeritate, la 15 ani de la reformele dure aplicate în perioada crizei economice din 2010.

„E frustrant, dar viața bate filmul”, a declarat Boc de la tribuna Congresului.

„E frustrant că am ajuns din nou să vorbim despre măsuri de care vorbeam acum 15 ani. Toate guvernele de după 2012 sunt în egală măsură responsabile că din nou am ajuns să vorbim despre măsurile pe care le-am luat acum 15 ani, de majorare de TVA, de pensii speciale. Dacă atunci se păstrau, România acum era în altă ligă. Cum va arăta România în 2040 dacă în 15 ani vom fi în același punct? E vina tuturor guvernelor, care în mod populist, în loc să țină cont de interesul național au ținut de interesul de partid. Mă consult constant cu Bolojan care are o misiune complicată, dar va reuși pentru că are expertiză și credibilitate”, a transmis primarului Clujului.

Despre tensiunile din coaliție: „Să nu ne ferim de dezbatere”

În ceea ce privește tensiunile din interiorul coaliției de guvernare legate de noile măsuri de austeritate, Emil Boc a făcut apel la echilibru și la acceptarea dezbaterii ca parte a democrației.

„Faptul că există dezbatere nu e rău. Trebuie să apreciați că există dezbatere. Am convingerea că PSD va rămâne în coaliție. Această coaliție are obligația să reușească și să salveze România. Altă soluție pentru România nu există. Evident că este greu, că sunt patru partide cu direcții ideologice diferite, e normal să existe puncte de vedere diferite, dar acesta este farmecul democrației”, a adăugat Emil Boc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: