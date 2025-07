Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF: „FCSB și CFR Cluj sunt în grafic, vor câștiga în retur”

Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță, a declarat că este încrezător că atât FCSB, în preliminariile Ligii Campionilor, cât și CFR Cluj, în preliminariile Europa League, vor reuși să câștige partidele retur

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF: „FCSB și CFR Cluj sunt în grafic, vor câștiga în retur”| Foto: CFR Cluj - Facebook

Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță, a declarat într-o conferință de presă, că este încrezător că atât FCSB, în preliminariile Ligii Campionilor, cât și CFR Cluj, în preliminariile Europa League, vor reuși să câștige partidele retur cu Inter Club d'Escaldes, respectiv Paksi FC.

„Echipele noastre sunt exact conform perioadei în care se află. Nouă ne convenea când aveam acea perioadă de iarnă, de suferință. Ne lipsește la fel ca și pregătirea de vară. Acum s-au înmulțit foarte mult competițiile, e o bucurie că ne calificăm pe la turnee finale, dar după o scurtă vacanță îi bagi din nou direct pe teren. Din această cauză sunt și foarte multe accidentări, suferințe din punct de vedere al omogenității. Dar eu cred că suntem în grafic. FCSB sigur va câștiga în Andorra și sigur CFR Cluj va câștiga acasă. După cum îi văd eu, sunt exact în momentul în care trebuie să fie la ora actuală, echipe care suferă încă din punct de vedere al reactivării automatismelor pe care le-au avut până acum. Dar nu sunt îngrijorat deloc”, a declarat Stoichiță.

„Au jucat eroic cei de la Paksi”

Oficialul FRF consideră că echipele românești din competițiile europene vor avea timp să se pună la punct până când vor înfrunta echipe mai dificile.

„Nu am văzut Craiova până acum, dar am încredere în Rădoi și în știința pe care o are de a forma o echipă. Dar nu știu de ce dramatizăm atât de mult un 0-0, care probabil se va transforma într-un rezultat pozitiv în Gruia. Și FCSB, care cred că nu va avea probleme în Andorra. Nu cred că vor avea niciun fel de probleme, pentru că echipele noastre sunt net superioare. Pot să spun că au jucat eroic cei de la Paksi ca să obțină acest rezultat favorabil lor în fața CFR-ului, au jucat la sacrificiu. Repet, nu-mi fac niciun fel de griji acum, după aia va începe greul, pentru că vor veni echipe mai puternice. Dar vor veni și săptămâni în care vor putea să-și pună la punct pregătirea și omogenitatea”, a mai spus Mihai Stoichiță.

FCSB a învins formația andorrană Inter Club d'Escaldes cu scorul de 3-1 (2-0), miercuri seara, pe Stadionul Steaua din București, în prima manșă a turului întâi al Ligii Campionilor la fotbal. Manșa secundă va avea loc pe 15 iulie, pe Estadi FAF de la Encamp (21:30).

CFR Cluj și echipa maghiară Paksi FC au terminat la egalitate, 0-0, joi seara, pe Paksi FC Stadion din Paks, în prima manșă a turului întâi al Europa League la fotbal. Manșa secundă va avea loc pe 17 iulie, la Cluj-Napoca, de la ora 20:30.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: