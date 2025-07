A începutul congresul extraordinar al PNL. Ilie Bolojan candidează la funcția de președinte, Alin Tișe la funcția de prim-vicepreședinte.

Congresul extraordinar al PNL s-a reunit, sâmbătă, la Palatul Parlamentului, începând cu ora 11:00, pentru alegerea noii conduceri a partidului, în prezenţa a 1.200 de delegaţi

Ilie Bolojan și Alin Tișe candidează la șefia PNL, respectiv la funcția de prim-vicepreședinte, la congresul PNL de sâmbătă| Foto: monitorulcj.ro

Potrivit unui comunicat al PNL, pentru funcția de președinte al partidului și-a depus candidatura Ilie Bolojan, în prezent președinte interimar al formațiunii și premier. Pentru pozițiile de prim-vicepreședinți s-au înscris zece candidați, respectiv Valeriu Iftime, Adrian Veștea, Florin Roman, Alin Tișe, Nicoleta Pauliuc, Ioan Popa, Dan Motreanu, Ciprian Ciucu, Mircea Minea și Cătălin Predoiu.

Pentru conducerea Curții de Arbitraj candidează Costică Lupușoru, Daniel Buda și Ciprian Dobre, iar pentru președinția Comisiei Naționale de Revizie și Cenzori a fost depusă candidatura lui Virgil Guran.

Votul va fi secret pentru funcțiile de președinte al partidului, prim-vicepreședinți, președinte al Curții de Arbitraj și președinte al Comisiei Naționale de Revizie și Cenzori.

Tot în cadrul Congresului va avea loc și validarea vicepreședinților regionali, care vor deveni membri ai Biroului Executiv Național. În acest caz, votul va fi deschis. Candidații propuși pentru validare sunt: Alexandru Muraru pentru regiunea Nord-Est, Alexandru Popa pentru Sud-Est, Toma Petcu pentru Sud-Muntenia, Gigel Știrbu pentru Sud-Vest Oltenia, Gheorghe Falcă pentru Vest, Florin Birta pentru Nord-Vest, Ion Dumitrel pentru Centru și Hubert Thuma pentru regiunea București-Ilfov.

Alin Tișe: „Au trecut 25 de ani în care am crescut împreună”

Într-un mesaj public adresat colegilor și susținătorilor pe o rețea de socializare, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a vorbit despre parcursul său politic și despre motivația de a face un nou pas important în cariera sa.

„Au trecut 25 de ani în care am crescut împreună. Am luptat, am învățat, am rezistat.

Nu suntem doar un partid, suntem o familie care a trecut prin greutăți și nu s-a frânt. Am fost eu însumi în tot acest timp și sunt bucuros că am ajuns să ne acceptăm așa cum suntem, cu bune și cu rele.

Am fost loial politic colegilor și partidului. Astăzi, din această forță comună, îmi asum o nouă misiune: candidez la nivel național pentru funcția de prim-vicepreședinte. Nu doar pentru mine, ci pentru noi toți.

Pentru un partid al viitorului, în adevăr, pentru oameni și în interesul lor. Pentru tot ce am construit și tot ce merităm.

E timpul să ducem vocea noastră mai departe. Să arătăm că se poate, cu suflet, cu muncă, cu demnitate. Vă mulțumesc tuturor! Împreună, continuăm!”, a transmis Alin Tișe.

