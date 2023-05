Lucrările la malurile Someșului, 75% finalizate! Boc: „În octombrie vor fi gata. Va fi cu 1,2 hectare mai mult spațiu verde”

Stadiul lucrărilor de modernizare a malurilor Someșului din Cluj este de 75% în luna mai. Primarul Emil Boc susține că lucrările vor fi finalizate în luna octombrie.

Malurile Someșului/ Foto: Simacek Urban Greening Solutions - Facebook

În cadrul unei conferințe de presă despre stadiul proiectelor de dezvoltare din Cluj-Napoca, primarul Emil Boc a anunțat că lucrările la malurile Someșului avansează.

Potrivit edilului, la data de 10 mai 2023, stadiul lucrărilor la malurile Someșului este de 75%, iar pe când vor fi finalizate în zonă va fi cu 1,2 hectare mai mult spațiu verde:

„Stadiul fizic al lucrării la malurile Someșului este 75%, la ora la care vorbesc. Acest proiect va avea peste 1.000 de arbori - precis 947 de arbori plantați în plus față de cei existenți. După cum urmează: tronson intrare Florești până la Podul Garibaldi - 739 de arbori, tronson Podul Garibaldi până la strada Horea - 218 arbori. Aproape 1.000 de arbori noi plantați pe această zonă.

De asemenea, vom avea cu 1,2 hectare mai multă suprafață verde decât era înainte pentru că, dacă am avut înainte o suprafață verde de 77.827 de metri pătrați, acum vom avea 89.659 de metri pătrați. Deci 1,2 hectare în plus de spațiu verde pe această zonă, pe tot arealul de la intrarea Someșului în Cluj până la Podul Garibaldi. Asta arată încă o dată că Uniunea Europeană nu finanțează proiecte care nu aduc o creștere a calității spațiului verde și a dimensiunii nepoluante. Nu primim bani europeni, pur și simplu, dacă nu urmărim această dimensiune verde nepoluantă. Veți vedea la sfârșitul proiectului aceste lucruri despre care am vorbit”, a explicat Emil Boc în cadrul unei conferințe de presă susținută miercuri, 10 mai, la Primăria Cluj-Napoca.

Conform graficului actual, lucrările ar trebui să fie finalizate în totalitate în luna octombrie: „Proiectul va fi finalizat și vom putea oferi clujenilor în totalitate, încheiat, în luna octombrie, după graficul actual, după calcularea perioadelor de iarnă când nu s-a putut lucra, după dirigintele de șantier care a oferit prelungire în condițiile în care au fost fisuri la magistralele de apă și au trebuit să facă lucrări complementare. Astăzi vă pot spune că în luna octombrie acest proiect va fi finalizat. Vom veni cu graficul exact pe luna octombrie pe măsură ce lucrurile evoluează”, a adăugat primarul.

