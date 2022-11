Emil Boc, către clujenii care se plâng de betonarea malurilor Someșului: „Dacă vor să stea în noroi, pot să meargă în altă parte”

Lucrările la malurile Someșului au stârnit controverse în spațiul public. Mai mulți clujeni se plâng de cantitatea de beton care se folosește în cadrul amenajărilor.

FOTO: Facebook/ Nord Conforest

Primarul Emil Boc le-a răspuns clujenilor care se plâng că se folosește prea mult beton pentru amenajarea malurilor Someșului în cartierul Grigorescu, arătând că sunt respectate lucrările din cadrul proiectului aprobat de Consiliul Local Cluj-Napoca și finanțat de Uniunea Europeană.

„Nu (s-au făcut modificări la proiect – n.red.). Este o informație falsă, proiectul se implementează exact conform graficului, nici nu putem să schimbăm configurația proiectului pentru că el așa a fost aprobat, în raport cu Uniunea Europeană. Noi, dacă am modifica proiectul, am risca să pierdem finanțarea europeană, cine își poate permite așa ceva? Proiectul se impplementează exact așa cum a fost el aprobat în consiliul local, exact așa cum a fost licitat și autorizat, exact așa îl veți regăsi la final, un spațiu de calitate a vieții după model european, în urma unui concurs internațional de soluții am implementat acest proiect. Cu alte cuvinte, vom avea mai mult spațiu verde, mai mulți arbori plantați, mai multe zone de promenadă, mai mult spațiu de calitate, astfel încât nu veți recunoaște anul viitor, la sfârșitul proiectului, acest nou spațiu din Grigorescu. Pot apărea observații, e bine că sunt, că cetățenii sunt atenți la aceste detalii”, a declarat primarul Emil Boc, la un post local de radio.

„Nu pot să stea cu picioarele în mocirlă și în noroi”

Întrebat de moderatorul emisiunii dacă nu sunt, totuși, „prea multe betoane”, primarul a răspuns negativ, arătând că „în oraș nu poți să stai în noroi” și îndemnându-i pe nemulțumiți „să meargă în altă parte”.

„Sunt exact atâtea (betoane – n.red.) câte trebuie, pentru că dacă vrei să ai un zid pe care îl schimbi pentru că vrei să ai acces mai mare la plaja Grigorescu, e normal să intervii acolo. Dacă vrei să organizezi o piațetă unde oamenii să stea, nu pot să stea cu picioarele în mocirlă și în noroi. Dacă unii vor să stea în noroi, pot să meargă în altă parte, la munte, dar totuși în oraș nu poți să stai în noroi”, a mai spus Emil Boc.

În final, edilul a arătat că nu este scopul administrației locale să închidă „gura lumii” și a dat din nou asigurări că proiectul aprobat de consilierii locali este urmat întocmai.

„Oameni buni, să ne înțelegem. În societatea aceasta democratică, fiecare poate spune și scrie ce vrea, e liber, nu îl trage nimeni la răspundere, asta e viața în scoietatea în care trăim, cu avantajele și dezavantajele ei. Contează ca oamenii să poată să filtreze cu proprii lui ochi. Lucrurile sunt foarte clare, proiectul respectă forma în care a fost aprobat, o formă deținută internațională și de calitate. În rest, gura lumii nu o putem opri noi, că nu ăsta este scopul nostru și gusturile nu se discută”, a afirmat Emil Boc.

Ce lucrări se fac pe malurile Someșului?

Parcarea de peste 300 de locuri de pe platoul Sălii Sporturilor va fi redusă major, urmând ca locul să funcționeze ca piațetă multifuncțională pe timp de vară și ca patinoar în timpul sezonului rece.

Accesul se va face cu stâlpișori retractabili. Se vor planta copaci, se vor amenaja trasee velo și un sistem de gradene spre Someș. De asemenea, vor fi amplasate stații de încărcare pentru mașini electrice, pentru biciclete și trotinete electrice, vor fi montate bănci de granit, coșuri de gunoi noi sau rasteluri pentru biciclete.

Contractul, semnat în 29 iunie 2021 de Primăria Cluj-Napoca cu asocierea Nord Conforest-Birou de proiectare Costin și Vlad, are ca termen de execuție 18 luni. Valoarea contractului este de 12.998.021 lei și are ca obiectiv „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului zona 3 - Platoul Sălii Sporturilor”.

Proiectul face parte din planul Primăriei municipiului Cluj-Napoca de reamenajare a malurilor Someșului Mic, proiect realizat pe fonduri europene - prin Programul Operațional Regional (POR). Licitația pentru serviciile de proiectare si execuția lucrării, inclusiv furnizare dotări a fost lansată la finalul anului trecut, termenul limită pentru depunerea ofertelor fiind data de 5 februarie 2021. Compania Nordforest, câștigătoare a licitației, este cea care a realizat și Baza Sportivă din Gheorgheni.

Planul integral de revitalizare a malurilor Someșului Mic cuprinde, printre altele, amenajarea de patru noi poduri pietonale și de biciclete, mobilier urban, iluminat public, dotări de agrement, recreere și sport, lucrări de protective vegetative, dar și plantări de arbori. Platoul Sălii Sporturilor ar putea deveni o platformă publică, adaptată în funcție de anotimp.

