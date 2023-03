Experți la nivel internațional în domeniul inovării, întâlnire cu Emil Boc

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a avut marți o întâlnire cu delegația European Institute of Innovation and Technology, experți la nivel internațional în domeniul inovării.

„Astăzi, în Sala de sticlă a Primăriei municipiului Cluj-Napoca am primit delegația European Institute of Innovation and Technology (EIT). Scopul vizitei a fost de a cunoaște mai bine ecosistemul local de inovare, antreprenoriat și IT, iar discuțiile s-au centrat pe inițiativele Clujului în aceste domenii și direcția europeană a orașului nostru, «Verde. Digital. Rezilient».

Inovarea se realizează, fundamental, la nivel local, iar Clujul are avantaje competitive de necontestat, precum Universitatea și oamenii bine pregătiți, dar și capacitatea de a aduce împreună administrația, mediul academic, mediul privat și societatea civilă pentru a genera soluții inovative pentru cetățeni”, a transmis primarul Emil Boc.

Clujul, conectat la structurile europene pentru inovare

Edilul Clujului a mai discutat cu oaspeții săi despre posibilitățile de colaborare cu European Institute of Innovation and Technology.

„Vizita delegației EIT la Cluj-Napoca este încă o dovadă că orașul nostru este din ce în ce mai bine conectat la structurile europene importante pentru susținerea inovării și dezvoltarea ecosistemelor locale.

De asemenea, pe lângă strategia Clujului, am discutat despre posibilitățile de colaborare și proiecte concrete pe care le avem în derulare în ceea ce privește susținerea proceselor de inovare precum Fondul de Inovare și Experiment - FIX Cluj”, a mai arătat primarul Clujului.

EIT este un organism independent al Uniunii Europene creat în anul 2008 pentru a crește și a consolida abilitatea de inovare la nivel european. De asemenea este parte integrantă a Programului de Cercetare și Inovare cunoscut sub denumirea de „Horizon of Europe” al Uniunii Europene.

Scopul acestei inițiativei europene este de a susține inovarea la nivel european în diferite domenii, rolul ei fiind de a reuni unele dintre cele mai importante sectoare regăsite la nivelul societății: companii și organizații din mediul de afaceri, reprezentanți din mediul academic și din domeniul cercetării, pentru a rezolva provocări curente și presante la nivel global.

La întâlnire au participat:

dl Salvatore Moccia, Head of Master School, EIT Digital;

dl Tuan Trinh, Director Region East (14 țări din Europa Centrală și de Est) EIT Digital;

dl Krisztian Gal, Ecosystem Administrator, EIT Digital;

dl Andras Kemler, Bosch Hungary, member of Supervisory Board of EIT Digital;

dna Andrea Szoke, Officer of Executive, Bosch Hungary;

dl Christian Săcărea, Prorector al Universității Babeș-Bolyai;

dna Simona Motogna, vicepreședinte al Senatului Universității Babeș-Bolyai.

