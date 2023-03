AMENZI pentru clujenii care nu încheie contracte de salubritate. Tișe: „Avem o contractare în jur de 60%. Gunoiul nu poate fi lăsat în stradă”

Doar 60% dintre locuitorii comunelor clujene plătesc pentru servicii de ridicare a deșeurilor menajere. Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, face apel la cetățeni să încheie contracte de salubritate, spunând că, în caz contrar, vor fi aplicate sancțiuni.

Doar 60% dintre locuitorii comunelor clujene plătesc pentru servicii de ridicare a deșeurilor menajere. FOTO: Facebook/ CJ Cluj

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a avut marți, 7 martie, o întâlnire – în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Econ-Metropolitan – cu primarii din localitățile aparținând lotului I al acordului de ridicare a deșeurilor, lot care include și municipiul Cluj-Napoca, pentru a monitoriza situația ridicării deșeurilor și pentru a găsi soluții pentru problemele care persistă.

Alin Tișe a afirmat că numărul reclamațiilor privind neridicarea deșeurilor sau alte probleme legate de serviciul de salubritate a scăzut în ultimele săptămâni și procesul pare să intre în normalitate. Președintele consiliului județean a afirmat că problema gestionării deșeurilor „cade” pe umerii primarilor, fiind o responsabilitate comună în ceea ce privește buna funcționare a serviciului.

„Am încercat să explic oamenilor că acest ADI este format din toți primarii din județ, asta menționez pentru ca oamenii să știe că, de fapt, responsabilitatea gestionării corecte a problemei gunoaielor aparține întregii colectivități, aparține tuturor primarilor. Avem o responsabilitate comună. De aceea, întâlnirea de ieri a avut loc pentru a veni în sprijinul întregii comunități și pentru a găsi soluții la problemele pe care le-am întâmpinat în această lună, de când noul operator a intrat în județ. Am constatat că la nivelul municipiului Cluj-Napoca, lucrurile încep să intre într-un normal, într-un firesc, pentru că municipiul are deja experiența cu operatorii, are un aparat profesionist care se ocupă de problemele de salubritate, inclusiv poliția locală și direcția de gestionare a deșeurilor, deci aici este mai ușor. Cluj-Napoca are capacitatea să rezolve fără sprijinul nostru, al Consiliului Județean, problema. Există problema comunelor, unde primăriile nu au nicio persoană specializată, au primit contractul făcut la nivelul județului și acum trebuie să gestioneze această problemă. Se constată o scădere a numărului de sesizări, de la circa 200 de sesizări la 20 pe zi, însă nu am ajuns încă la nivelul dorit. Atunci, am avut această întâlnire cu domnii primari din lotul I, sunt peste 30 de primari, în încercarea de a găsi soluții la problemele lor”, a declarat Alin Tișe, la un post local de radio.

Aproape 40% dintre clujeni încă nu au încheiat contracte

Printre problemele discutate se numără frecvența ridicării deșeurilor, întârzieri la ridicare, sau tarifele din cadrul contractului.

O altă problemă o reprezintă procentul încă modest al clujenilor care au încheiat contracte de ridicare a deșeurilor menajere: potrivit lui Alin Tișe, circa 60% din locuitorii comunelor din Cluj au contracte în acest moment. Pentru restul populației, deșeurile sunt ridicate în continuare, însă cheltuiala revine primăriilor.

Președintele CJ Cluj arată că primarii au convenit să ofere cetățenilor o perioadă „de grație” de trei luni pentru încheierea contractelor de la intrarea pe piață a noului operator, Supercom, iar după ce această perioadă expiră, autoritățile locale vor „împărți” amenzi pentru stimularea încheierii de contracte. El face un apel la clujeni să încheie contracte, arătând că administrația locală va asigura buna funcționare a serviciului.

„Circa 60% doar din populația unei comune, mai sunt și excepții, dar de regulă avem astăzi o contractare în jurul procentului de 60. Pentru diferența de populație, primarii trebuie să se implice și să găsească soluții, pentru că gunoiul nu se poate ridica doar parțial într-o comună. Doar pentru că nu și-au încheiat contractul, nu poți să refuzi ridicarea gunoiului, am cerut acest lucru de la firmă în mod expres. Gunoiul trebuie ridicat de la toată lumea, pentru că nu poate fi lăsat în stradă, urmând ca ulterior, primăria să se implice prin plata serviciului de colectare a gunoiului în numele cetățeanului, urmând ca apoi primăria să recupereze banii de la cetățean. Legislația dă această pârghie primarului și spune că pentru cetățenii care refuză plata se poate impune o taxă de sancționare de până la trei ori tariful pe care l-ar plăti pe contract, tocmai pentru a stimula încheierea de contracte.

Amenzi pentru clujenii care nu se conformează

În general, oamenii sunt de bună credință, doar că au așteptat să vadă cum va evolua această schimbare de operator și au convenit cu toții să ofere o perioadă de trei luni de grație pentru încheierea contractului. Majoritatea primarilor au spus că vor da o hotărâre peste trei luni și abia de atunci, dacă oamenii nu vor intra într-un normal cu contractarea, să încerce să dea niște sancțiuni. Până atunci, însă, trebuie să ne asigurăm că sunt servicii de calitate, că se ridică gunoiul la timp, că primarul este mulțumit de modul în care se realizează contractul. Eu încurajez contractarea și aș face un apel la clujeni să încheie contracte, pentru că indiferent ce se va întâmpla în perioada respectivă, au nevoie de acest contract. Dacă nu se ridică deșeurile la timp, oamenii au posibilitatea să nu plătească taxa respectivă, dar doar în cadrul unui contract”, a mai arătat Tișe.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: