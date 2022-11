Încă un pas pentru cel mai nou cartier din Cluj: Masterplanul Sopor a obținut Avizul de Mediu. Lucrările ar putea începe în 2023

Lucrările pentru realizarea cartierului Sopor – cel mai mare cartier din Cluj, după Mănăștur, care urmează să fie construit „ca la carte” – ar putea începe în 2023, după ce Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Cluj a eliberat avizul de mediu necesar pentru concretizarea proiectului.

Plan reglementări urbanistice Sopor/ captură foto: primariaclujnapoca.ro

Monitorulcj.ro semnala luna trecută că planul urbanistic zonal (PUZ) pentru realizarea cartierului Sopor a fost lansat în dezbatere publică. Concomitent, masterpalnul Sopor parcurgea ultimele etape necesare pentru concretizarea proiectului încă de la începutul acestei toamne.

La finalul săptămânii trecute, Primăria Cluj-Napoca anunța decizia APM Cluj de emitere a avizului de mediu pentru PUZ Sopor. Proiectul trebuie să mai treacă doar de votul Consiliului local, cel mai probabil până la finalul acestui an, astfel încât lucrările ar putea începe în 2023.

În urma analizei proiectului, APM Cluj arată că acesta este un plan sustenabil, viabil și prin a cărui implementare se pot genera proiecte cu impact pozitiv asupra mediului.

În vederea stabilirii alternativei finale a Master planului - Planului Urbanistic Zonal s-a evaluat contextul acestui plan și concordanța lui cu alte planuri și programe prevăzute atât la nivel local, regional și, național, în principal din punct de vedere al aspectelor/obiectivelor de mediu. Planul propus este în concordanță cu planurile si programele locale/regionale/naționale relevante pentru plan, se arată în analiza APM Cluj.

„Din evaluarea impactului asupra mediului a rezultat că factorii de mediu nu vor fi afectaţi semnificativ negativ de implementarea planului, iar impactul general, cumulativ va fi unul pozitiv”, se precizează în raportul de mediu.

Proiectantul a propus trei alternative pentru plan, acestea au fost prezentate autorităților în cadrul grupului de lucru constituit ăn cadrul procedurii de reglementare:

ALTERNATIVA „ZERO” – ALTERNATIVA NEIMPLEMENTĂRII PROIECTULUI, luată în considerare ca element de referință față de care se compară celelalte alternative pentru diferitele elemente ale proiectului ce face obiectul planului urbanistic zonal analizat.

ALTERNATIVA 1- Implementarea planului Masterplan Sopor, care a prezentat mai multe avantaje de mediu, dintre care amintim:

− reglementarea urbanistică unitară a zonei

− creșterea calității vieții locuitorilor

− asigurarea infrastructurii necesare locuirii: drumuri, rețele de utilități, obiective sociale

− crearea de noi locuri de muncă − mai bună asigurare a calității factorilor de mediu.

ALTERNATIVA 2- Dezvoltarea zonei prin planuri urbanistice de mici dimensiuni care ar putea avea unele avantaje (reglementarea urbanistică a zonei, ținând cont de dorințele unor grupuri restrânse de proprietari, asigurarea parțială a infrastructurii necesare locuirii, asigurarea parțială a calității factorilor de mediu).

Fragmentarea zonei prin PUZ-uri de mici dimensiuni ar fi mai puţin avantajoasă din punct de vedere al mediului, dar și din punct de vedere social și economic, datorită faptului că nu ar putea fi implementate proiecte coerente, care să acopere întreaga zonă).

Alternativa 1 este cea care a rezultat a fi cea mai bună pentru planul propus.

Viabilitatea planului asupra mediului comportă câteva obiective cu impact pozitiv:

Integrarea pârâului Becaș în percepția urbană, contribuind astfel la reglarea microclimatului urban și la peisajul spațiului public;

− Sistemele urbane de bioretenție a apelor meteorice;

− Spațiile verzi care să asigure accesul diferitelor categorii de vârstă pentru recreere sau alte funcțiuni adecvate conectate la spațiile sau zonele verzi existente, formîndu-se astfel noi culoare verzi; realizarea de spații verzi care să răspundă indicatorilor legali și sustenabili de dezvoltare urbană (cel puțin 30mp/locuitor); plantațiile noi de arbori și vegetație medie vor asigura reducerea efectului urban de insulă termică.

− Coridoarele noi verzi, alături de cele existente, vor fi utilizate pentru circulații pietonale și velo contribuind la promovarea unui mod de viață sănătos.

În 2023 ar putea începe lucrările în teren

Potrivit unei declarații a viceprimarului Dan Tarcea din primăvara anului 2022, planul urbanistic zonal pentru cartierul Sopor ar urma să fie supus votului Consilului Local Cluj-Napoca până la finalul acestui an, avizul de mediu fiind ultimul act care trebuia eliberat.

„La Sopor, am reușit să obținem toate avizele, inclusiv avizul de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Anul acesta vom pune PUZ-ul în dezbatere, care trebuie să parcurgă toate rigorile administrative și legale. Primăria municipiului Cluj-Napoca nu are terenuri în cartierul Sopor. (…) Mai avem de obținut un singur aviz, cel de mediu, care este în procedură de obținere pentru faza de PUZ. Avizul de mediu include toate celelalte avize emise. Estimarea mea este că anul acesta, PUZ-ul va fi pus pe masa consilierilor locali”, declara viceprimarul Dan Tarcea, la un post local de radio, în primăvara acestui an.

Suprafața studiată pentru realizarea cartierului Sopor este de 250 de hectare. Acesta va comunica cu marile proiecte verzi, precum Parcul Est, dar și cu proiectele de infrastructură majoră, precum metroul, prin realizarea Depoului în zona noului cartier Sopor.

Beneficiar plan este Municipiul Cluj-Napoca

Proiectant general: Asiza Birou de Arhitectură S.R.L.

Proiectant specialitatea Arhitectură și Urbanism:

− Studio 82 S.R.L. – dr. arhitect Octav Silviu Olănescu

− Vlad Sebastian Rusu B.I.A. – dr. arhitect Vlad Sebastian Rusu

