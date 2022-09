Primăria „a țintit” o clădire a Universității Dimitrie Cantemir. Ar putea deveni sediu provizoriu pentru Liceul Nicolae Bălcescu

Primăria Cluj-Napoca dorește să își exercite dreptul de preemțiune asupra uneia dintre clădirile scoase la vânzare de Universitatea Dimitrie Cantemir.

În ședința consiliului local de miercuri, Adriana Cristian, consilier local USR, a propus primarului Emil Boc să ia în considerare exercitarea dreptului de preemțiune și achiziționarea clădirilor scoase la vânzare de Universitatea Dimitrie Cantemir. Consilierul local a propus ca elevii de la Liceul Nicolae Bălcescu, clădire care urmează să intre în ample lucrări de renovare, să fie relocați în acest spațiu.

„Pentru că și noi căutăm soluții, am văzut în presă că sediul Facultății de Drept de la Universitatea Dimitrie Cantemir este pe piață, am înțeles că sunt chiar două, la prețuri decente comparativ cu banca BCR de pe strada Barițiu, la spații similare, și aș vrea să vă solicit să luați în calcul să folosiți dreptul de preemțiune pentru a ne manifesta și noi intenția de achiziție a acestor spații, asta mai ales în condițiile în care știm că avem o problemă cu locurile în școli și vine un proiect foarte important, cel care presupune mutarea a 1.000 de elevi de la Liceul Nicolae Bălcescu pe perioada amenajărilor care sunt mari Din câte știm, în momentul de față nu există un alt spațiu, aceea este o instituție de învățământ și cred că ar fi bine să nu pierdem această ocazie”, a spus Adriana Cristian în ședința de miercuri.

Primarul Emil Boc a afirmat că Primăria a identificat deja această posibilitate pentru una dintre cele patru clădiri scoase la vânzare și „urmărește cu luneta” situația privind vânzarea acesteia.

„Și noi am urmărit această informație, pentru că subiectul este de interes și pentru noi. Sunt patru clădiri la Dimitrie Cantemir, unul singur intră sub incidența dreptului de preemțiune, fiind în zona de monumente. Acela îl urmărim cu luneta și vedem după aceea, în funcție de costuri, venim și facem analize, dar intenția noastră este aceasta, în direcția pe care și dumneavoastră ați menționat-o. Nevoia e clară, nu e cazul să o mai justificăm în plus, totul este doar de natură financiare și vom încerca să găsim soluții”, a delcarat Emil Boc.

Universitatea Dimitrie Cantemir a scos la vânzare sediul

Momcilo Luburici, președintele Universității „Dimitrie Cantemir”, se pregătește să închidă instituția, motiv pentru care a început să vândă proprietățile universității și să sisteze concursurile de admitere.

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” (UCDC) a scos la vânzare sediul Facultății de Drept de pe strada Burebista din Cluj-Napoca din Cluj-Napoca în schimbul sumei de 2 milioane de euro. De asemenea, Universitatea a decis, pentru prima oară în cei 32 de ani de activitate, să nu mai organizeze concursuri de admitere pentru anul universitar 2022-2023. Măsura a fost luată de Senatul Universității și vizează toate facultățile din subordine.

Pe lângă numărul mic de absolvenți de liceu care s-au prezentat la bacalaureat, „presiunea exercitată de criza economică, de inflație, de creșterea prețurilor la energie și combustibili, a determinat constituirea unei taxe de școlarizare necompetitive pentru posibilii viitori studenți ai Universității”, potrivit Marinellei Turdean, prorector al instituției de învățământ, la solicitarea Edupedu.ro.

La secțiunea „Admitere” pe site-ul universității apare următoarea informare: „Pentru anul universitar 2022-2023, nu se organizează concurs de admitere la programele de studiu din cadrul Universității Creștine Dimitrie Cantemir din București”.

În privința profesorilor, prorectorul a menționat că se vor constitui norme, în primul rând, pentru titulari.

