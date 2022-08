Primăria „strânge cureaua”. Mai multe școli și grădinițe vor fi reabilitate energetic, cu bani din PNRR

Mai multe proiecte de renovare energetică a unor unități de învățământ preșcolar din Cluj-Napoca vor fi depuse spre finanțare din PNRR.

Mai multe școli și grădinițe vor fi reabilitate energetic, cu bani din PNRR. FOTO: Facebook/ Emil Boc

Două școli și două grădinițe din Cluj-Napoca vor fi renovate energetic cu fonduri europene. Este vorba despre Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu”, Grădinița Degețica și Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată. Proiectele vor fi depuse spre finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), componenta C5 denumită „Valul Renovării”.

În acest sens, consilierii locali au adoptat mai multe proiecte de hotărâre, într-o ședință extraordinară convocată de îndată.

„Motivul pentru care am convocat această ședință extraordinară de îndată este strict legat de depunerea de proiecte pe fonduri europene pe compotenta renovării energetice a multiplelor unități publice energetice și mă refer aici la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, la renovarea energetică a Școlii Gimnaziale Iuliu Hațieganu, la renovarea energetică a Grădiniței Degețica sau la renovarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Dumbrava Minunată. Aceste proiecte fac parte din Planul Național de Redresare și Reziliență. Termenul limită de depunere a documentației este astăzi, la ora 24, de aceea am solicitat această convocare de îndată”, a declarat priamrul Emil Boc, în ședința consiliului local.

Proiectele pentru reabilitare și renovare energetică au alocate 2,2 miliarde de euro din PNRR, obiectivul general fiind tranziția către un fond construit rezilient și verde. Prin intermediul componentei C5 – Valul Renovării se va urmări îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

Facturi mai scumpe la școli, la iarnă

Scumpirea facturilor la energie electrică și încălzire este o problemă semnalată deja de primarii de orașe într-o întâlnire cu premierul Nicolae Ciucă. Acesta însă nu ar crede că au crescut facturile la utilități în instituțiile publice și le-a cerut primarilor o analiză a costurilor energiei. Edilii au încercat să-l convingă pe premier să le aloce mai mulți bani, pentru că urmează, spun ei, o iarnă grea și se tem că nu vor mai avea bani pentru agentul termic, scrie EuropaFM.

„Pentru partea cu utilitățile, respectiv energia pentru încălzire a clădirilor școlare domnul prim-ministru ne-a solicitat-o analiză mai detaliată în ceea ce privește de unde vin aceste costuri pentru că dumnealui nu crede normal creșterea acestor facturi și o să facem o analiză în perioada următoare știind că nu sunt suficienți banii care-i primim de la guvern pentru cheltuieli materiale. Am solicitat suplimentare acestor fonduri, din evaloarea noastră se acopere doar jumătate din cheltuielile bugetare pe acest capitol, jumătate trebuie suportate din bugetul local”, a declarat pentru sursa citată președintele Asociației Orașelor din România, Adrian Teban.

„Nu este timp suficient pentru primării ca să pregătească, de exemplu, schimbările privind impozitarea proprietăților imobiliare”, spune președintele Asociației Orașelor din România, Adrian Teban. „Din evaluarea noastră este imposibil să ne încadrăm până la 1 ianuarie cu actualizarea bazelor de date din orașe și fiecare contribuabil cu ce tip de clădire, proprietate are este un termen foarte scurt și am cerut prorogarea cu un an de zile cel puțin. A răspuns că vor face analiza respectivă cu reprezentanții Ministerului de Finanțe și vom primi un răspuns.”



