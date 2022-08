Tișe vrea ca Spitalul Pediatric din Borhanci să fie construit integral din PNRR. „Mă voi bate”. Costurile se ridică la peste 406 milioane euro!

Peste 406 milioane de euro ar urma să coste ridicarea Spitalului Pediatric Monobloc situat în Borhanci. Consilierii județeni au votat indicatorii tehnico-economici pentru această investiție.

„Intenția Consiliului Județean este de a construi acest spital monobloc. Este un proiect extrem de important atât pentru noi ca și consilieri, dar în primul rând pentru clujeni și nu numai. Aproape 60% dintre beneficiarii serviciilor medicale, pacienții care au beneficiat de serviciile din partea Spitalului de Copii sunt neclujeni, adică sunt din alte județe decât județul Cluj. Acest spital pe care noi astăzil îl avem își desfășoară activitatea în aproximativ 14 locații, evident cu trecerea timpului, cu uzura fizică, cu tot ce vreți dumneavoastră, a devenit oarecum impropriu pentru a derula o activitate medicală de calitate. Am gândit acest proiect în urmă cu 2 ani, alături de Centrul de Transplant, cu dificultățile date de lipsa unui teren, de revendicările din Cluj, nu găsești niciun teren liber”, le-a transmis Tișe consilierilor județeni.

De unde va lua Consiliul Județean banii pentru ridicarea spitalului?

„Am reușit îmtr-un schimb cu Universitatea de Științe Agricole să obținem acest teren, să avansăm cu documentele până la faza de autorizație. Sunt multe discuții, de unde suma de bani, știți prea bine, în momentul de față este în PNRR cu șanse de finanțare acest spital, precum și Centrul de Transplant, vom vedea exact care este suma pe care o putem obține, avem în vedere și alte surse alternative, respectiv Programul Operațional Sectorial pe Sănătate și de ce nu, un contract cu Banca Mondială, pentru că am obține ușor finanțare pentru acest spital. Sunt niște costuri estimative pe care proiectantul le-a făcut, vom vedea la licitație sumele reale (...) Să facem tot ce putem ca această clădire să înceapă cât mai repede. Suntem în faza de a obține autorizația de construire, avem deja studiul de fezabilitate, avem planul urbanistic zonal aprobat prin hotărâre de consiliu, am parcurs etapele necesare, cred că odată cu obținerea autorizației și stabilirea unei sume în PNRR, cât o fi ea, vom vedea, toată lumea se bate pe aceste sume din PNRR, vom vedea cum va stabili guvernul această modalitate de finanțare, vom putea demara licitația”, a mai spus președintele CJ Cluj.

Tișe vrea toți banii din PNRR

„Cu toate încercările eșuate de a găsi teren potrivit, cu toate obstacolele, cu toate bâlbâielile, în administrație nu merge ca în matematică, de multe ori e extrem de complicat să găsești 2 metri pătrați să faci o investiție. Este un proiect uriaș, e ceea ce cred că are nevoie Clujul, este un proiect unic în România de anvergura unui Spital Regional de Urgență doar pentru copii. Dacă după acest mandat al nostru am lăsa în urmă acest spital, cred că am fi mândri. Vom vedea la PNRR care sunt sumele alocate, lucrurile nu sunt tranșate, sperăm ca din suma estimată de noi să fie o sumă cât mai mare, dacă nu toată. Evident că noi am cerut întreaga sumă pentru a fi acoperită din PNRR. Mă voi bate pentru acest proiect. Discuția este dacă se finanțează proiectele mature, care au autorizație și sunt în faza de licitație sau se finanțează mai mult spitalele vechi care necesită reparații, cârpeli, lucrări exterioare de renovare. Eu cred că proiectele mature de spitale noi ar trebui să aibă prioritate. Mi-as dori ca în doi ani să facem cât mai mult din acest spital”, a mai spus Tișe.

Potrivit proiectului de hotărâre, valoarea totală a viitorului spital este de 1.991.571.570 lei (TVA inclus) / 406.443.177 euro.

Date tehnice din proiectul de hotărâre

Suprafața totală teren 169.700 mp

Regim de înălțime propus S+P+5E+ Etaj Tehnic

Suprafața construită la sol propusă 19.910,55 mp –spital; 1.497,68 mp - clădire tehnică

Suprafața desfășurată totală 97.528,74 mp – spital; 3.014,56 mp - clădire tehnică

Număr total de paturi:

Sector spitalizare continuă - 515 paturi (fără A.T.I)

Serviciul ATI - 30 paturi

Sector spitalizare de zi - 51 paturi

Eşalonarea investiţiei

Anul I: 27.432. 120 lei, cu TVA

Anul II: 311.563.800 leicu TVA

Anul III: 311.563,800 lei cu TVA

Anul IV: 763.874. 100 lei cu TVA

Anul V: 577.137.750 lei cu TVA

Durata de execuție: 45 luni

Durata de realizare: 120 luni

Durata de implementare: 158 luni

