Prea mult beton și piatră în spațiile verzi? Viceprimarul Dan Tarcea: „Și în Piața Unirii au fost discuții și uitați-vă astăzi ce frumos e”

În nenumărate rânduri, clujenii au atras atenția față de betonarea excesivă a malurilor Someșului sau a parcului din spatele Teatrului Național fără succes însă. Proiectele merg mai departe. Viceprimarul Dan Tarcea spune că nemulțumirile oamenilor nu sunt fondate.

sursă foto captură YouTube Legat De Cluj LDC

„Toate aceste proiecte (malurile Someșului, parcul din spatele Teatrului Național – n.r) nu sunt făcute de către noi. Sunt licitate și specialiștii vin și propun aceste proiecte, ele sunt avizate în diverse comisii din care fac parte și arhitecți din afara Primăriei municipiului Cluj-Napoca. Legat de Parcul Ștefan cel Mare, am citit și eu anumite comentarii ale clujenilor. Din punctul meu de vedere lucrurile nu stau așa pentru că noi acolo plantăm arbori suplimentari în zonă, discutăm de o zonă centrală. Așa cum știm din toate studiile care sunt, un arbore este echivalentul a 200 - 300 metri pătrați de gazon. Dacă discutăm de reducerea poluării, un arbore face mai mult decât 200 de metri pătrați de gazon. Am mers pe această varintă și ne-am propus ca până la finele lui 2030 să avem peste 100.000 de arbori plantați la nivelul municipiului Cluj-Napoca”, a spus Dan Tarcea, joi, la radio.

Acesta a făcut o comparație cu proiectul de reabilitare a Pieței Unirii, unde au fost discuții despre betonarea excesivă.

„Ne dorim să avem un oraș verde, un oraș nepoluant și arborii sunt cei care ne ajută să facem aceste lucruri. Uitați-vă la arborii pe care i-am plantat pe aliniamentele străzilor, au avut o perioadă în care nu le-a mers foarte bine, dar au reușit să se aclimatizeze astfel încât astăzi să ne putem bucura de ei. Arborii din Piața Unirii, de pe latura vestică, la fel și acolo au fost la vremea respectivă foarte multe comentarii din partea unor clujeni că am distrus acolo o anumită zonă verde, dar uitați-vă astăzi ce frumos arată arborii care sunt pe latura vestică, este o oază de verdeață, este o oază de umbră. Până la urmă, aceste parcuri trebuie să fie folosite de clujeni. Dacă ele sunt doar pe partea de bibelou și se uită cineva la ele și nu calcă pe acolo, nu-și mai ating scopul pentru care ele au fost construite și făcute”, a mai spus viceprimarul.

În ceea ce privește lucrările la Parcul Ștefan cel Mare, Tarcea spune că lucrarea este în întârziere.

„Nu am îndepărtat iarba, dar în condițiile în care pe un gazon sunt făcute diverse alei în care iarba nu a mai crescut pentru că cetățeanul merge pe varianta cea mai scurtă în momentul în care vrea să traverseze dintr-o zonă într-alta, până la urmă acolo sunt făcute aleile și pentru asta sunt făcute. Din punctul meu de vedere, în Parcul Ștefan cel Mare nu s-au eliminat spațiile verzi, din contră, a crescut calitatea și la final, când va fi gata, va crește calitatea spațiului verde. Astăzi, fiind o zonă de șantier așa pare că parcă totul este numai piatră pentru că nu mai sunt copăceii, iarba, gazonul în condițiile în care ai acolo ditamai șantierul, dar la final lucrurile o să arate mult mai bine. Uitați-vă la Parcul Primăverii 20, la fel și acolo, au fost foarte multe discuții că ce se întâmplă cu spațiul verde, am reușit să amenajăm acolo lângă un parc care are aproximativ 8.000 de mp de spațiu verde. Ne preocupă foarte tare acest aspect și scopul nostru nu e să betonăm ci, din contră, prin aceste investiții creștem calitatea vieții. Ca și în alte domenii, sunt puncte de vedere diferite. Categoric că nu va fi în unanimitate o decizie. Facem consultări la fiecare proiect mare. La parcul din spatele Teatrului se lucrează la alei, avem întârzieri, din păcate, pentru că piatra se aduce din Ucraina, acum din Turcia, și se lucrează la 2 fântâni arteziene. Nu e granit în România”, a conchis Tarcea.

CITEȘTE ȘI: