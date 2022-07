Podul prăbușit din Neamț putea fi la Cluj. Boc: „Dacă nu tratam cu responsabilitate, se putea întâmpla”

Primarul Emil Boc susține că dacă administrația locală nu ar fi tratat „cu responsabilitate” problema zăcământului de sare de la Podul Porțelanului, acesta putea avea, peste câțiva ani, soarta celui din Neamț, care s-a prăbușit luna trecută.

Podul prăbușit din Neamț putea fi la Cluj. FOTO: Arhivă

Primarul Clujului este de părere că un scenariu asemănător cu cel petrecut luna trecută în Neamț ar fi fost posibil la Podul Porțelanului, dacă administrația locală nu ar fi tratat problema zăcământului de sare cu seriozitate. Emil Boc susține că, prin realizarea unei expertize și adoptarea unei noi soluții tehnice, municipalitatea a luat măsurile necesare pentru ca podul să fie sigur pentru șoferi.

„Dacă nu tratam cu responsabilitate se putea întâmpla ce s-a întâmplat prin țară. Dacă nu țineam cont că acolo este un zăcământ de sare, care a r fi măcinat podul și la un moment dat s-ar fi surpat, dacă am fi făcut lucrările ignorând acea realitate, asta s-ar fi întâmplat acolo, ne-am fi trezit cu podul dărâmat peste 5-10 ani de zile.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

Am preferat să ne criticați voi, mass-media, să spuneți că am amânat proiectul. Asta e viața democratică, acceptăm această comunicare în care autoritățile sunt criticate, nu au capacitatea să explice tuturor că sunt dimensiuni tehnice și care nu permit să meargă mai departe, sau poți să faci invers, cum s-a făcut în țară în nu știu ce județ, să închizi ochii, să vopsim frumos gardul pe dinafară și pe dinăuntru e leopardul. Apoi, peste ani, Doamne ferește, se prăbușesc și pui în pericol viețile oamenilor. Nu, am preferat să spunem stop, expertiză din nou, soluție tehnică și licitație.

Avem constructor și până în decembrie, la sfârșit, ar trebui să fie gata podul, așa cum arată în momentul de față. Deci, am preferat să fim criticați în loc să facem proiecte care mai târziu să pună în pericol siguranța oamenilor și așa facem peste tot. Când apare o asemenea problemă, preferăm să o tratăm acum, să găsim soluția, nu să o facem de dragul de a te grăbi și să le fușerești, cum se zice, ca după aceea să te trezești cu consecințe negative”, a declarat primarul, la un post local de radio.

Pod prăbușit în județul Neamț

Amintim că, în 9 iunie, podul de pe drumul județean de la Luțca, din comuna Sagna (județul Neamț) s-a prăbușit, scrie G4Media. La momentul prăbușirii, pe pod se aflau un camion și o autoutilitară. Șoferul camionului a fost rănit. Victima a fost scoasă din autocamion de către participanții la trafic, fiind vorba de un bărbat de 56 de ani.

Podul a fost recent dat în folosință în luna noiembrie 2021. „Pe perioada lucrărilor, aproape săptămânal, Ionel Arsene făcea vizite și ședințe foto pe șantier, afirmând ca este una cele mai mari și mai importante investiții făcute de CJ Neamț în județ”, a arătat TV Neamț.

Potrivit presei locale, podul făcea parte dintr-un pachet mai mare de obiective din județ finanțate din PNDL, realizate de o asociere a opt firme de construcții nemțene: S.C. AQUA PARC.S.R.L. (lider de asociere), S.C. MAVGO HOLDING S.R.L (asociat), S.C. DANLIN XXL S.R.L. (asociat), S.C. DARCONS S.R.L (asociat), S.C. TRUST CCDP S.R.R (asociat), HYDROSTROY AD (asociat), S.C. ALIDO PROIECT S.R.L (asociat), S.C. RUTIER CONSULT S.R.L (asociat).

TVR arată că lucrările la podul prăbușit au fost executate de firma Darcons SRL. Potrivit portalului specializat Confidas, acționarul unic al formei este Romică Rotaru, fost consilier județean PSD și tatăl fostului deputat PSD Alexandru Rotaru.

La finalul anului trecut, după efectuarea testului de rezistență, președintele CJ Neamț a declarat că podul va putea fi folosit în condiții optime.

„Podul de la Luțca face legătura între Roman – Sagna (Luțca) – Bîra și este unul dintre cele mai mari poduri hobate din țară. Mi-am dorit foarte mult să realizăm acest proiect de modernizare din multele cu care punem la punct infrastructura rutieră nemțeană”, susținea atunci Ionel Arsene, citat de Neamț.Press.

Anul trecut, podul a intrat în reparații capitale, pentru că nu a fost modernizat niciodată de când a fost construit, adică de mai bine de 50 de ani, și nu mai prezenta siguranță în exploatare. Costul total al lucrărilor se ridică la 8,3 milioane lei.

CITEȘTE ȘI: