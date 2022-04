Cristi Danileț, aviz favorabil la audierile pentru funcția de judecător CCR. Ce își propune clujeanul?

Clujeanul Cristi Danileț și-a depus candidatura pentru funcția de judecător CCR, miercuri, după ce a fost propus de USR. În urma audierilor, Danileț a primit „aviz favorabil”.

Cristi Danileț, aviz favorabil la audierile pentru funcția de judecător CCR/ foto: Facebook - Cristi Danileț

Propunerea lui Cristi Danileț pentru ocuparea postului de judecător CCR a primit aviz favorabil la audierile din Comisia Juridică, ce au avut loc miercuri, 27 aprilie. Pe data de 3 mai va avea loc votul în Plen.

În timpul audierilor pentru CCR, clujeanul și-a prezentat activitatea profesională, cea științifică și a spus ce și-ar propune să schimbe ca judecător al CCR.

De asemenea, Danileț a răspuns „cu brio” la întrebările adresate de către deputați:

„Later edit: AVIZ POZITIV

Audieri pentru CCR:

Am făcut o prezentare a activităţii mele profesionale: școli absolvite, posturi ocupate la instanțe, la Minsterul Justiției și la CSM. Am arătat activitatea mea științifică, constând în publicații in revistele de specialitate, proiecte internaționale, sesiuni de comunicare științifică.

Am arătat câteva aspecte pe care le-aș vedea îmbunătățite în modul de funcționare a CCR: pronunțarea hotărârilor odată cu motivarea, sistematizarea jurisprudenței, explicarea acesteia pe ințelesul oamenilor, motivarea obligatorie a opiniilor minoritare.

Am răspuns la întrebările puse de deputați :

- dreptul UE are prioritate in fața legislației interne, prin voința constituțională exprimată in art. 11, 20 și 147 Constituția României. Judecătorul român este primul judecător european;

- CCR a devenit actor politic prin modul de soluționare a conflictelor juridice de natură constituțională și acest rol ar trebui redus pe cale jurisprudențială;

- pedofilia este o tulburare mintală, judecătorii sancționează doar actele infracționale. Nu am niciun fel de toleranță pentru agresiunile sexuale;

- nu am negociat nimic politic pentru a fi nominalizat. Acum un an am discutat în ICDE posibilitatea susținerii unor candidaturi la CCR din partea societății civile, iar USR a preluat propunerea. Singura discuție cu mine a fost dacă accept propunerea și am fost de acord”, a scris Cristi Danileț pe Facebook.

