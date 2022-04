Instalația „Mi-e Dor De Tine” și-a încheiat călătoria în Capitala Americii. FOTO

Instalația de lumină „MI-E DOR DE TINE”, dedicată românilor plecați departe de casă și-a încheiat călătoria în capitala Statelor Unite ale Americii, la aproximativ 2 kilometri distanță față de Casa Albă. Timp de 6 săptămâni instalația a trezit emoții diferite și a spus povești care mai de care mai speciale.

Instalația „Mi-e Dor De Tine” și-a încheiat călătoria în Capitala Americii. FOTO/ Sursă foto: Lights ON România

6 săptămâni, 4 milioane de trecători și un infinit de stări. Este ceea ce a generat „MI-E DOR DE TINE” de la începutul lunii februarie și până la final de martie peste ocean, în Washington, D.C. Instalația luminoasă a trezit emoții diferite în fiecare privitor și a spus povești care mai de care mai speciale.

Instalația de lumină „MI-E DOR DE TINE”, creată la Cluj de Asociația Daisler, a cucerit fiecare destinație prin simplitatea și puterea cuvintelor al căror înțeles e cel mai pur în limba română. Instalația a luminat mai bine de o lună și jumătate în Washington Wharf, la numai 2 kilometri depărtare de Casa Albă.

Această instalație a adus zâmbete, lacrimi, speranță și duioșie pentru cei care au privit-o, dar și în rândul celor de la mii de kilometri depărtare, la celălalt capăt al lumii. În jurul acestui mesaj se conturează tot atâtea povești câți privitori.

„Ne bucurăm că am reușit să le oferim românilor din SUA oportunitatea de a se simți, chiar și pentru câteva clipe, mai aproape de cei dragi. Instalația are cel mai special mesaj – unul simplu, dar care stârnește cele mai pure emoții și ne îndeamnă la reconectare. Iar dincolo de rolul emoționant, instalația unește comunități, aduce oamenii împreună, dărâmă bariere și îndeamnă la a da glas trăirilor”, a declarat Andi Daiszler, inițiatorul Lights On România.

„MI-E DOR DE TINE” a devenit cea mai cunoscută operă de artă contemporană a României, datorită ecoului pe care ea îl creează odată cu fiecare apariție și în fiecare comunitate în care poposește. Mesajul reprezintă conexiunea puternică dintre noi toți și generează emoții care rezonează cu fiecare, reamintindu-ne de lucrurile care contează cu adevărat. Ne îndeamnă la regăsire, reîntâlnire și dialog cu cei dragi, lucruri extrem de importante în aceste momente.

„Am primit cu bucurie inaugurarea instalației “MI-E DOR DE TINE” pe malul Potomacului, în Washington, D.C. și a fost un moment al nostalgiilor pe care l-am împărtășit atunci cu membrii comunității românești. A fost un simbol al apropierii și sper să joace acest rol de liant în continuare - mă bucură deci faptul că ea va fi montată și în alte orașe americane și va bucura multe comunități de români.

Îl felicit pe Andi Daiszler pentru idee, precum și pe toți ceilalți care au susținut și au pus umărul pentru ca proiectul să prindă viață. Mă bucur că mesajul a ajuns și în capitala americană și sunt convins că toți românii care l-au văzut și care îl vor vedea în viitor s-au simțit puțin mai aproape de România, de prietenii și de familiile aflate la mare distanță”, a precizat Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA.

Călătoria instalației peste Ocean la început de 2022 a fost răsunătoare: povestea emoționantă a ajuns pe ecranele impresionante din Times Square, dar și în publicații precum The Washington Post ori The Georgetown Voice. Iar povestea merge mai departe. Echipa din spatele proiectului Lights On lucrează acum la identificarea unor locuri propice pentru ca instalația simbol să își continue călătoria din SUA, în New York.





