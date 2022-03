Incendiu puternic la Pata Rât: „Clujule, nu uita, Pata Rât e fata ta!”. FOTO

Un incendiu de vegetație a izbucnit luni, 14 martie, în jurul orei 18 în zona Pata Rât din Cluj-Napoca. Pompierii au reușit să stingă incendiul în aproximativ trei ore.

Incendiu puternic la Pata Rât: „Clujule, nu uita, Pata Rât e fata ta”. FOTO/SURSA FOTO: Mathias Rex

Activistul clujean Adrian Dohotaru a postat pe pagina sa de Facebook o imagine în care se poate observa cum Pata Rât arde din nou.

„Pata Rât arde din nou. E lângă rampa Primăriei, care și ea se aprinde în mod repetat. Când simțim mirosul în Cluj, să ne imaginăm și gunoiul, că nu e greu efortul, dar și ce scandau oamenii care au fost evacuați forțat lângă groapa de gunoi de Primărie: «Clujule, nu uita, Pata Rât e fața ta!».

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

Soluțiile sunt simple: colectare separată la sursă pentru ca deșeurile să nu mai ia foc, plus mutarea cât mai rapidă dintr-o zonă toxică in conditii de locuire decentă a celor mutați in Pata Rât, a transmis activistul clujean Adrian Dohotaru.

Reprezentanții ISU Cluj au confirmat pentru Monitorul de Cluj locația izbucnirii incendiului, iar acesta ar fi fost un incendiu de vegetație uscată.

Potrivit ISU Cluj, incendiul ar fi izbucnit în jurul orei 17:43, iar pompierii s-au luptat cu flăcările timp de trei ore.

În urma incendiului nicio persoană nu a fost rănită.

„17.43 - incendiu de vegetație uscată 5 ha la Pata Rât, a intervenit Det. 1 Cluj-Napoca cu 1 autospecială. S-a stins în CCA 3h”, au declarat pentru Monitorul de Cluj reprezentanții ISU Cluj.

CITEȘTE ȘI: