Învie Tradiția – Proiectul național de salvare a meșterilor populari (P)

Învie Tradiția este un proiect național de susținere a meșterilor populari și de conservare a meșteșugului, prin documentarea și promovarea artei populare, încă prezentă în principalele zone etnografice ale României.

Am ales să îi acordăm câteva rânduri in editorialul nostru, pentru că e o poveste care merită povestită, dar mai ales sprijinită. O mână de oameni, cu resurse limitate, au reușit să pună pe picioare un proiect care aduce în casele românilor obiecte realizate în atelierele meșterilor populari, multe din ele uitate. Îi lăsăm pe ei să ne povestească parcursul aventuros al proiectului.

Ce face Învie Tradiția mai exact?

Face exact ce îi spune numele. Ține vie sau învie tradiția. Și concret, aduce obiectele meșterilor, din ateliere, în casa fiecărui român.

Ca misiunea, proiectul are trei mari coordonate:

Susține și încurajează meșteșugurile vechi de secole, născute la sat, care fac parte din bogățiile și patrimoniul cultural al României. Autenticitatea și singularitatea acestor opere de artă ieșite din mâinile meșterilor populari sunt date de tehnicile unice și diferite de la zonă la zonă, de motivele decorative folosite, de cromatica și materialele folosite, de calitatea și eleganța lor. Anual, sub influența tehnologizării și globalizării, aceste îndeletniciri stau sub semnul extincției, iar prezervarea lor este tot mai dificil de realizat.

Este unul dintre puținele proiecte naționale care susțin păstrarea autenticității tehnicilor și materialelor cu care sunt realizate obiectele de artă populară românească, precum și transmiterea pe mai departe, din generație în generație, a secretelor și modalităților de realizare a obiectelor unice, care poartă amprenta originală rurală și istorică. Astfel, produsele expuse la acest stand sunt achiziționate direct de la meșteșugarii locali, la prețuri corecte, oferindu-le acestora o zonă nouă de desfacere.

Înlesnește contactul dintre două lumi, dintre artistul pentru care lumea sa este prezentă în rodul muncii lui, în materiile pe care natura i le oferă, și lumea exterioară, pentru care au fost realizate produsele, cu răbdare și respect. Arta populară își păstrează astfel autenticitatea, iar noi putem să regăsim pe aceste obiecte semnăturile creatorilor lor.

Cum a început totul?

Se spune că un popor fără tradiții este un popor fără viitor. Un gând care ne-a ajutat în misiunea noastră să descoperim meșteșugarii și meșteșugul românesc. Noi credem că tradițiile ne unesc, ne aduc mai aproape de noi, de cine suntem cu adevărat, de bunici și de mirosuri vechi, de mult uitate în copilărie. Uite de asta am plecat la drum prin țară și ne-am unit și-am povestit și ne-am regăsit cu ultimii meșteșugari de pe la noi. Proiectul a început de la o idee, de a meține viu meșteșugul românesc, prezent în aproape toate zonele țării. Am pornit din poartă în poartă, i-am descoperit, pe ei, în primul rând oameni de nota 100 și produsele lor minunate.

Mâinile acestor oameni spun povești, experiența lor de viată te inspiră, unii au și darul de a vorbi despre viața lor și ti-e mai mare dragu’ să-i asculți. Ne-au luat în casele lor și ne-au omenit. Noi le-am explicat treaba asta cu online-ul și ei ne-au dat la schimb bucăți din ei, bucăți de suflet și de istorie, talent și pasiune, pe care le vom prețui pe viață.

Au trecut patru ani de când “Învie Tradiția” a prins viață, timp în care am găsit suficientă motivație pentru a trece peste greutățile ce apar atunci când pui bazele unui proiect atât de fragil. Când ne-am apucat de proiect, știam în sinea noastră că fiecare produs are o poveste pe care abia așteptăm să o arătăm. Îndrăzneala cu care ne-am asumat misiunea salvării meșteșugurilor autohtone a fost mereu amplificată de poveștile artiștilor populari pe care am învățat să îi cunoaștem din ce în ce mai bine. Fiecare mesteșugar pe la care am trecut ne-a făcut zilele mai vesele, mai cu sens și am plecat mai bogați. Așa ne-am reconfirmat că lucrurile simple sunt și cele mai frumoase fapt. Iar asta ne ambiționează și mai tare să spunem această poveste până la capăt.

Ce găsim când vă trecem pragul?

De la lemn, ceramică, măști tradiționale, opinci sau brodat, fiecare mână ce confecționează aceste minunății, spun adevărate povești despre frumos, valori și pasiune, avem acum un catalog online de peste 1000 de produse, din care oamenii pot alege obiecte de uz casnic autentice, decorațiuni și cadouri tradiționale românești unice. Cred că avem cea mai mare colecție de cadouri traditionale românești de pe internet. Am reuști să combinăm obiecte din toate arealurile geografice, cu produse alimentare naturale, de la producători români și afaceri mici și să oferim celor ce ne trec pragul magazinului, atât a celui fizic cât și a celui virtual obiecte unice. Prețurile pe care le practicăm sunt corecte, adaosul este atât cât avem nevoie să susținem operațiunile din spatele proiectului. Cei mai mulți bani din proiect merg direct la meșterii populari.

Printre cele mai spectaculoase sunt cele din gama ceramicii negre și albe de Corund, ceramica cu modele spiralate de Horezu, clopurile tradiționale sau jucăriile de lemn pentru copii: de la leagăne la bărcuțe, avioane, trenulețe, mobilier miniatural viu colorat. Totodată, sculptura în lemn, reprezentată la noi pe site prin arta maestrului Ion Rodoș. Avem poate cea mai mare colecție a acestui mare artist de care noi ne-am îndrăgostit.

Legătura care se naște între meșterul popular și obiectul creat de mâinile sale este de neprețuit. Fiecare dintre meseriile transmise din generație în generație fiind și o încercare a timpului asupra spiritului tradițiilor românești.

Fiecare posesor al acestor crâmpeie din cultura tradițională românească va avea parte de o experiență unică. Obiectele putând fi amplasate în spații interioare sau exterioare (bucătării, birouri, grădini).

Care este starea actuală a lucrurilor în această zonă?

FOLCLORUL ARE TRECUT ȘI VIITOR. Asta ne-a explicat Mihăiță, un copil crescut la țară, pasionat de muzică și care vrea să devina ‘muzicant’ când se face mare, o idee care a venit în antiteză oarecum cu tranziția pe care o suferă noile generații din mediul urban. Dar și cu speranță. Folclorul are viitor!

Încă de când am lansat Învie Tradiția, am avut un singur obiectiv, susținerea meșteșugului românesc. Odată cu noile generații parcă ne-am simțit și mai responsabili pentru păstrarea și promovarea meșteșugarilor pentru că noi credeam în origini și importanța lor în viețile noastre. E important să fim înrădăcinați. De la origini începem să construim cine suntem de fapt. De cele mai multe ori ne ia toată viața să ne dăm seama și uneori ne mai pierdem pe drum. De asta drumul nostru se întoarce mereu și mereu în căutare de povești și de meșteșugari.

În contextul actual, odată cu schimbarea priorităților de consum, a fost foarte de înțeles de ce interesul general față de obiectele tradiționale românești s-a topit atât de repede. Fără târgurile și evenimentele de la care meșteșugarii erau nelipsiți, aceștia au fost forțați să rămână acasă, înconjurați de toate obiectele făurite peste iarnă. De aceea și încercăm să facem cât mai multă conștientizare pe aceste teme, pentru că riscăm ca rămânem fără ele în doar o generație. Ar fi păcat.

De multe ori, ca turiști, întâlnim spații unde diverse produse și suveniruri sunt prezentate ca fiind originale, create în centre de olărit sau în zone în care tradițiile se păstrează, dar realitatea este diferită. De cele mai multe ori, comercianți oarecare importă produse din China, Bulgaria, Serbia, care imită arta populară românească. Falsul în artă este dificil de stopat, dar o informare corectă și detalii despre proveniența obiectelor pe care le procurăm aleatoriu pot ajuta zeci de familii de artiști populari în lupta contra timpului și falsului cultural.

Ce putem face?

Astăzi, fiecare dintre noi poate deveni un ambasador al autenticității și al prezervării artei populare românești. Cumpărând produse autentice, realizate manual, putem face primul pas important pentru păstrarea tradițiilor și pentru susținerea comunităților de meșteșugari români. Nu ne costă prea mult să oferim un cadou de calitate. Mai punem și faptul că vom fi cu siguranță apreciați.

De multe ori însă ne lăsăm furați de mirajul lumii moderne, de tehnologia pe care o aduce în viața noastră. Ce-i drept, are multe beneficii, trăim mai mult, mai repede, mai eficient. Dar suntem oare mai bogați când suntem mai departe de cei dragi? Când toate rețelele de socializare nu pot înlocui timpul petrecut împreună? Când telefonul nu echivalează cu o conversație plăcută? Când o poză nu aduce cu ea liniștea satului românesc? Așa a apărut Învie Tradiția, un proiect care aduce câte puțin din sufletul fiecărui meșteșugar român, din energia satului, din istoria și bogăția noastră, în inimile și casele fiecăruia dintre noi. Un proiect care nu se vrea un magazin online, ci un târg popular reinterpretat pentru a fi la îndemâna oricui.

Dacă un străin ne vizitează țara, unul dintre primele lucruri pe care i le-am recomanda ar fi un obiect tradițional românesc, care înglobează toate amintirile pe care le-ar putea lasa țara noastră în memoria lui. Însă câți dintre noi păstrăm în apartamente un ulcior de lut, o carpetă realizată la război, un fus sau o lingură tradițională de lemn?

Obiectele tradiționale românești sunt un motiv de bucurie, de păstrare a valorilor noastre naționale, care trebuie să se vadă în casă, în portul și în sufletul fiecăruia dintre noi.

Învie Tradiția aduce un aer fresh tradiției populare, pentru că tradiția e cool și niciodată nu-și pierde aerul de autenticitate. Pentru că tradiția spune mai mult decât lasă să se vadă și îmbogățește locul, portul și sufletul. Pentru că tradiția înseamnă calitate și e a noastră și e un motiv de mândrie pentru fiecare dintre noi. Pentru că tradiția e ușor de recunoscut, nu se uită și nu trebuie uitată.

Pentru asta, aducem tradiția populară reintepretată de designeri moderni aproape de sufleul tău prin colecții de produse mereu fresh.

Putem face multe lucruri, dar să fim uniți asta ni se pare cel mai important în aceste vremuri. Să fim optimiști, trăim într-o societate de nemulțumiți, nu au cum să iasă foarte multe lucruri bune de aici. Trebuie să punem osul la treabă, fiecare în dreptul lui, să nu ne mai plângem și să mergem înainte. Și să fim conștienți că facem parte dintr-o cultură, să ne asumăm valorile ei și modul de viață în care au trăit înaintașii noștri și să ni le facem plase de siguranță în incertitudinea vremurilor curente. Ne întrebăm de ce țăranul român era ca un împărat în gospodăria sa sărăcăcioasă și nu il puteai clinti de acolo, din punct de vedere psihologic în special, de ce nu existau depresii sau anxietăți în societatea de acum 50, 100 de ani? Totuși se muncea mai mult, condițiile erau indiscutabil mai grele, copiii mai mulți în familii? Oare de ce? Credem că răspunsul vin din faptul că oamenii trăiau în rânduială, după credința străbunilor. Erau mulțumiți cu puținul pe care îl aveau și își apărau cu sârg valorile și tradițiile satului, regiunii și ale țării lor.

Obiectele de artă populară încă sunt crâmpeie din această lume. Credem că sunt printre putinele lucruri care nu s-au schimbat în societatea modernă de consum. Acest lucru se observă și pe fețele meșterilor populari, parcă sunt oameni din altă lume. Meșteșugul i-a păstrat simpli, curați, fără stres si fără riduri. Aceste lucruri se transmit și în obiecte și, odată cu ele, în casele noastre. Dar trebuie să le redescoperim și și doar astfel vom ajunge să le și prețuim și să ne bucurăm de ele.

Dacă vă inspiră misiunea noastră, vă rugăm să o comunicați și altora și să luați atitudine. Noi încurajăm oamenii să ia țara la pas, să se lase recuceriți de România. E o splendoare să te plimbi prin țară, pe la sat, nu cu ochi critic, ci cu ochi apreciativ, mulțumitor. Să întâlnești oameni simpli și să te bucuri de ospitalitatea lor. Asta ne-a ținut și pe noi motivați și inspirați. Așteptăm sugestii de meșteri populari și produse pe care ați vrea sa le vedeți în comunitatea noastră. Suntem o mână de oameni și avem nevoie de tot sprijinul.

Un gând de final?

Trebuie să ne întoarcem la ale noastre. Păstrarea acestor tradiții depinde de fiecare dintre noi. De înțelepciunea de a privi tradiția ca pe o moștenire, cu încrederea că ea face parte din rădăcinile noastre culturale și spirituale.

Împreună putem să înviem tradiția și să modelăm frumos viitorul. Vă dorim să fiți și voi parte din asta!

