Instalația „Mi-e Dor De Tine” se aprinde în Capitala Americii!

Instalația de lumină „MI-E DOR DE TINE”, dedicată românilor plecați departe de casă, se aprinde astăzi, de Ziua Îndrăgostiților chiar în capitala Statelor Unite ale Americii, la aproximativ 2 kilometri distanță față de Casa Albă.

Instalația „Mi-e Dor De Tine” se aprinde în Capitala Americii!

Instalația va putea vizitată de toți românii din zona Greater D.C. Area până pe 31 martie 2022. Dincolo de semnificația Zilei Îndrăgostiților, ziua în care această instalație își face debutul în capitala americană, mesajul pe care instalația luminoasă “MI-E DOR DE TINE” îl aduce este unul de regăsire, reîntâlnire și dialog cu cei dragi, lucruri extrem de importante în aceste momente.

Zona în care expoziția are loc, The Wharf este o zonă efervescentă, situată în apropierea tuturor atracțiilor principale din Washington D.C., la aproximativ 2 kilometri distanță de Casa Albă sau 1,2 kilometri de Capitoliul American. În plus, în zonă se află Aeroportul Național Ronald Reagan Washington D.C., instalația putând fi observată de pasagerii curselor care aterizează / decolează de aici.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

Lumina, ca de fiecare dată, conectează, iar cuvintele transmit un mesaj extrem de puternic. „MI-E DOR DE TINE” e mesajul care apelează de fiecare dată la valori de bază pe care le purtăm în noi peste tot în lume. După Londra în noiembrie 2019 și Chicago în 2021, expoziții care s-au bucurat fiecare de câteva mii de participanți și zeci de mii de reacții pe platformele sociale, iată că acum a venit momentul în care instalația ajunge aproape de Casa Albă.

„MI-E DOR DE TINE întruchipează un demers sincer și simplu, care capătă ecou și credibilitate ori de câte ori ajunge în fața publicului care are nevoie de el. După experiența fascinantă din Chicago, am fost contactați de români din alte orașe americane care și-au dorit să aibă această instalație de lumină aproape de ei. Mulțumesc Danielei Kammrath din Washington D.C. pentru implicare și pentru dedicare, ne-a ajutat extrem de mult să ajungem la oamenii potriviți, astfel că azi putem anunța expoziția din capitala Americii. Totul are o semnificație cu atât mai specială cu cât, într-un moment sărbătorit în stil american, noi venim cu un strop de dor pur românesc - un sentiment a cărui denumire nu poate fi tradusă în nicio altă limbă la adevărata intensitate”, spune Andi Daiszler, inițiatorul Lights On România.

Instalația luminoasă „MI-E DOR DE TINE” la Chicago

Instalația luminoasă va stârni noi dialoguri până pe 31 martie. În vreme ce „MI-E DOR DE TINE” se aprinde departe de casă de Ziua Îndrăgostiților, instalația „ȘI MIE” se va aprinde în țară de Dragobete, pe 24 februarie, unind cele două zile dedicate iubirii sub o umbrelă mai mare dedicată dialogului reîntregirii, în vreme ce „TE AȘTEPT” se va aprinde în jurul datei de 10 martie tot în România, transmițând un mesaj de reconectare.

MI-E DOR DE TINE este o instalație de lumină creată de Asociația Daisler în 2018, pentru festivalul de lumină Lights On România. Ea simbolizează pentru fiecare român altceva, tocmai de aceea este o lucrare atât de interesantă și unică.

MI-E DOR DE TINE face parte, alături de instalațiile răspuns ȘI MIE și TE AȘTEPT, din Dialogul Reîntregirii, un dialog imaginar purtat de România cu diaspora ei, oriunde aceasta s-ar afla aceasta. Dincolo de orice, Dialogul Reîntregirii vorbește despre familii care sunt unite de lumină, despre idei care-și găsesc vocea în cei care tind către ele, despre apropiere în vremuri tulburi.

Despre Lights On

Lights On este un festival de instalații de lumină lansat de Asociația Daisler la Cluj-Napoca în 2018. Evenimentul a reușit rapid să-și atragă fani din toate rândurile pentru că promovează o nouă nișă a artelor vizuale în spații publice, activări urbane dintre cele mai inedite, dar și colaborări fascinante intersectoriale.

Lights On face parte din rețeaua ILO (International Lights festival Organisation), fiind înfrățit cu evenimente majore de la nivel internațional precum festivalurile de lumină Canary Wharf Winter Lights sau Glow Eindhoven, dar și Fete des Lumiere, cel mai mare festival de lumină din lume. Festivalul este organizat și creat de Asociația Daisler din Cluj-Napoca, o organizație non-profit care are ca scop facilitarea proceselor de activare, reactivare și transformare urbană prin inițiative culturale creative inedite. Mai multe informații pe www.lightsonromania.com.

CITEȘTE ȘI: