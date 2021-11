Feerie cu licurici, adusă de LightsOn într-un parc din Cluj-Napoca - FOTO

O mare de licurici s-a așezat peste iarba dintr-un parc din municipiul Cluj-Napoca.

Festivalul Lights On nu va avea loc în această iarnă în Cluj-Napoca, însă organizatorii au pregătit o surpriză pentru privitori: expoziția „Firefly Field” afost aprinsă vineri seară în parcul Iulius. Instalația va putea fi admirată până în 5 decembrie și va fi formată din 100 de licurici interconectați care vor ocupa aproximativ 240 de metri pătrați în parc.

„O mare de licurici sau de dorințe vechi și noi, o mare de amintiri sau o mare de persoane dragi care luminează în fața noastră atunci când le privim. Orice ar reprezenta Firefly Field pentru voi, este necesar să fiți în fața acestei mări pentru a simți cu adevărat trăirile despre care vorbim”, au precizat organizatorii.

Masca și distanțarea, obligatorii

În ceea ce privește condițiile de acces în zona Firefly Field, reprezentanții Lights On anunță că purtarea măștii de protecție în mod corespunzător este obligatorie, precum și respectarea distanței sociale.

„Deși în iarna lui 2021 nu vă mai putem da întâlnire cu o ediție de festival propriu-zisă la Cluj-Napoca, ne bucurăm să putem prezenta acasă o instalație de lumină magică pe care am ținut mult să aducem în Lights On România. Firefly Field înseamnă un câmp plin de licurici, o imagine care va fermeca privirile celor mari și celor mici deopotrivă. Mulțumim Iulius Mall și Ambasadei Regatului Țărilor de Jos la București pentru colaborarea prin care creația studioului Toer din Olanda ajunge în România, în premieră”, a declarat președintele Asociației Daisler și fondatorul Lights On România, Andi Daiszler.

De asemenea, începând tot cu 26 noiembrie, instalația de lumină „ȘI MIE” luminează pe podul Elisabeta din Cluj-Napoca, ca răspuns la mesajul afișat în prezent în centrul metropolei Chicago „Mi-e Dor De Tine”: „Ea ne invită să ne luăm un moment de respiro, unul în care să dăm frâu liber emoțiilor și să ne lăsăm purtați de magia luminii acolo unde fizic, nu reușim să ajungem”.

