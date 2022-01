Accident după accident pe strada Oașului din Cluj-Napoca. Nimeni nu ia măsuri. Pericol ca mașinile să ricoșeze în casele oamenilor. VIDEO

În ultimii doi ani, pe strada Oașului, intersecție cu strada Treboniu Laurian, au avut loc mai mult de 7 accidente. În zonă ar fi nevoie de reglementarea circulației, spun locuitorii.

Mai mult de 7 accidente în decurs de doi ani, în același loc din Cluj-Napoca.

Un clujean care locuiește în zona în care au loc frecvent accidentele propune ca măsură de prevenție existența obligativității de a vira la dreapta pentru șoferi.

„Am făcut anul trecut o adresă la Primărie pentru a reglementa circulația, să pună sens unic, dar nu s-a întâmplat nimic. Nu am primit niciun răspuns de la Primărie, doar au montat niște stâlpișori pe trotuare, dar eu nu asta am cerut. Ar trebui să facă obligatoriu la dreapta, deoarece majoritatea accidentelor se întâmplă când șoferii o iau la stânga. Au fost mai mult de 7 accidente în doi ani, dar nu am salvat toate înregistrările video”, a transmis un locuitor din zonă, martor la accidente, pentru Monitorul de Cluj.

Totodată, proprietarii caselor din zonă se tem că accidentele s-ar putea sfârși tragic, existând inclusiv riscul ca mașinile să ricoșeze în locuințele lor.

„Accidentele se întâmplă frecvent, existând mereu posibilitatea ca autovehicolele să ricoșeze în construcțiile învecinate. Ultimul accident s-a întâmplat azi”, a mai precizat bărbatul.

Reporterii monitorulcj.ro au solicitat un punct de vedere Primăriei Cluj-Napoca și Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj asupra situației existente în zonă și a posibilității de a interveni pentru prevenirea accidentelor, urmând ca acestea să fie publicate la momentul primirii lor.

Revenim cu detalii.

CITEȘTE ȘI: