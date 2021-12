Boc îi liniștește pe iubitorii de animale. Zgomotul artificiilor de Revelion, moderat: „Nu va fi intensitatea care era în anii trecuți”

Focurile de artificii la trecerea dintre ani vor avea loc în patru locuri din Cluj-Napoca, fără spectacole cu public de această dată. Emil Boc promite că se va ține cont de îngrijorarea iubitorilor de animale cu privire la zgomotul produs.

Câine, speriat de artificii puternice de Revelion. Foto: depositphotos.com.

„Focurile de artificii vor avea loc în patru locuri din oraș, încercăm să obținem aprobările legale. Vor fi izolate, să se poată vedea din toate zonele importante ale orașului. Deci, dacă ieși afară pe balcon vei putea vedea niște artificii frumoase”, a precizat primarul Emil Boc, joi, la o emisiune radio.

El a mai spus că este la curent cu problema ridicată de unele asociații de animale, și de iubitorii de animale în general, legată de producerea zgomotului artificiilor, care are un impact puternic asupra animalelor de companie, în special a câinilor.

Boc cere amenzi pentru cei care aruncă cu petarde

„Sunt foarte atent la mesajul lor și așa este. O societate responsabilă trebuie să se gândească la toate aspectele. Iubitorii de animale și animalele fac parte din viața noastră de zi cu zi și trebuie să găsim soluții. Trebuie eliminate toate aceste acțiuni ilegale, cum ar fi petardele. Am cerut și Poliției locale și poliției județului aplicarea cu rigurozitate și fără menajamente a sancțiunilor. Disciplină totală, amenzi, confiscarea materialelor, pentru a diminua acest stres și de după și din timpul sărbătorilor. Veți vedea implicarea poliției anul acesta așa cum nu ați mai văzut până acum.

Am vorbit și în privința intensității focurilor de artificii, să fie la nivel moderat, să nu creeze zgomot, ci mai mult o imagine de sărbătoare, dar fără a avea acea intensitate care era când făceam în centrul Clujului. Am ținut cont și am dat această dispoziție, pentru a tempera zgomotul, dar și pentru a oferi un moment de sărbătoare”, a explicat edilul.

Foto: depositphoto.com.

CITEȘTE ȘI: