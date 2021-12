Ce evenimente vor fi în noaptea de Revelion în Cluj-Napoca? Boc: „NU organizăm activități cu public FĂRĂ certificat de vaccinare”

În Cluj-Napoca nu vor avea loc concerte ori alte activități cu public în noaptea de Revelion, așa cum se obișnuia în anii trecuți, decât dacă va fi impusă intrarea pe baza certificatului verde, a anunțat primarul Emil Boc.

Clujul, fără evenimente în centru de Revelion.

„Nu vom avea concerte dacă nu se permite intrarea doar cu certificat de vaccinare. Asta eu nu fac, puteți să mă criticați, îmi asum public această decizie. Dar, posibil să organizez focuri de artificii fără participarea publicului în diverse locuri din oraș, astfel încât să se bucure toți clujenii, indiferent unde locuiesc, să vadă trecerea dintre ani marcată. La asta mă gândesc.

Dar, repet, activități cu public, cum au fost în anii trecuți în centrul Clujului, precum concerte, nu se vor face decât dacă se cere certificat de vaccinare. Dacă nu se cere, spun «pas», nu organizez. Asta este decizia mea și rămân consecvent”, a declarat Emil Boc, joi dimineața, la un post de radio local.

Emil Boc, „consecvent” cu privire la vaccinare

Edilul a mai precizat că a luat această decizie deoarece toate evenimentele organizate până în prezent la Cluj au impus ca obligație accesul cu certificatul verde, fapt pentru care, nu se poate face o excepție în acest caz.

„Știm că va veni un nou val. Valul anterior a fost mai bine gestionat la noi pentru că am avut vaccinare înaltă și toate evenimentele s-au făcut cu certificat de vaccinare. Am stat în această teorie și în această logică și nu am greșit. Îmi asum decizia și asta o să fac în continuare. Este vorba despre interesul general”, a mai spus Boc.