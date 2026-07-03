Bolojan anunță că România contestă în Belgia blocarea conturilor ROMATSA și continuă negocierile cu Pfizer

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că ROMATSA și avocații Guvernului vor contesta săptămâna viitoare, în Belgia, procedura de executare prin care au fost blocate conturile companiei.

Ilie Bolojan a declarat joi că ROMATSA, împreună cu avocații Guvernului României, va depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia împotriva procedurii de executare silită prin care au fost blocate conturile companiei. | Foto: gov.ro

Ilie Bolojan a declarat joi că ROMATSA, împreună cu avocații Guvernului României, va depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia împotriva procedurii de executare silită prin care au fost blocate conturile companiei.

Potrivit premierului, Guvernul va continua și negocierile cu compania Pfizer pentru găsirea unei soluții care să permită închiderea litigiului în condiții acceptabile pentru ambele părți și sustenabile pentru bugetul de stat, conform radioromania.ro.

„Vom continua negocierile cu firma Pfizer, în aşa fel încât să putem găsi o soluţie pentru ca activitatea firmei ROMATSA să poată să se desfăşoare fără niciun fel de probleme şi să găsim o procedură care să permită închiderea acestui litigiu într-o manieră acceptabilă pentru ambele părţi”, a declarat Ilie Bolojan.

Poprirea conturilor, în urma procesului pierdut de România

Premierul a explicat că blocarea conturilor ROMATSA este consecința procesului pierdut de România în litigiul cu Pfizer privind vaccinurile achiziționate în perioada pandemiei de COVID-19.

Acesta a precizat că, în paralel cu negocierile purtate de Ministerul Finanțelor și Ministerul Sănătății, compania farmaceutică a inițiat procedura de executare silită în Belgia.

„Firma Pfizer a încredinţat unei companii de avocaţi şi unui executor din Belgia declanşarea procedurii de executare silită (...). Suntem în situaţia în care sumele care vin de la Agenţia de control aerian a Europei către ROMATSA au fost poprite”, a afirmat Bolojan.

Potrivit acestuia, ROMATSA încasează anual aproximativ 300 de milioane de euro prin intermediul EUROCONTROL, în timp ce valoarea sentinței obținute de Pfizer împotriva statului român se ridică la aproximativ 600 de milioane de euro.

Premierul: Activitatea ROMATSA nu va fi afectată

Ilie Bolojan a dat asigurări că măsura de poprire nu va afecta funcționarea ROMATSA și nici serviciile de dirijare a traficului aerian.

„Are această capacitate de a funcţiona, deci nu va fi afectată supravegherea şi dirijarea zborurilor aeriene pe teritoriul României”, a declarat premierul.

ROMATSA a anunțat anterior că a fost notificată de EUROCONTROL cu privire la instituirea unei popriri asigurătorii-executorii în cadrul procedurii de executare silită inițiate de Pfizer împotriva statului român, pentru o sumă totală de aproximativ 3,42 miliarde de lei, la care se adaugă cheltuieli de recuperare de 18,565 milioane de euro.

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