Bătaie într-o sală de păcănele din Cluj. Un bărbat a ajuns la pușcărie după a bătut un jucător pe unde a apucat.

Sălile de jocuri de noroc din Cluj-Napoca au devenit tot mai periculoase pentru jucători.

Sală de jocuri de noroc din Cluj, „transformată” în rign de box de bătăuși | Foto: Captură video, IPJ Cluj

Recent, doi bărbați de peste 30 de ani au bătut clienți în săli de jocuri din Cluj.

Unul dintre ei, în vârstă de 37 de ani a fost arestat.

Bătăușii din sălile cu păcănele din Cluj, arestați sau puși sub control judiciar

„Un bărbat de 37 de ani, ar fi agresat fizic un client al sălii de jocuri, prin împingeri și îmbrânciri, lovindu-l de perete și de bar. Ulterior, în data de 2 octombrie a.c., acesta a fost încarcerat într-un penitenciar de maximă siguranță, în baza unui mandat de executare a pedepsei închisorii emis de Tribunalul Cluj”, a transmis IPJ Cluj.

În cazul unui alt bărbat, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Turda - Biroul de Investigații Criminale au, luni, 6 octombrie 2025 dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 33 de ani, din municipiu, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Astăzi, 7 octombrie a.c., în urma prezentării în fața procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda, bărbatul de 33 de ani din municipiu a fost plasat sub măsura controlului judiciar pentru 60 zile.

