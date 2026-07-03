Fostul membru CSM Adrian Neacșu critică sesizarea Guvernului la CCR: „Este ridicolă și inadmisibilă!”

Avocatul Adrian Neacșu, fost judecător și fost membru al CSM, susține că sesizarea depusă de Guvern la Curtea Constituțională privind conflictul juridic de natură constituțională este „prematură și inadmisibilă”.

Avocatul Adrian Neacșu, fost judecător și fost membru al CSM, susține că sesizarea depusă de Guvern la Curtea Constituțională privind conflictul juridic de natură constituțională este „prematură și inadmisibilă”. | Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Avocatul Adrian Neacșu, fost judecător și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), critică sesizarea depusă de Guvern la Curtea Constituțională, pe care o consideră „prematură și inadmisibilă”.

Acesta acuză Executivul că încearcă să exercite presiuni asupra Justiției în contextul unui proces aflat încă pe rol.

Neacșu: „Sesizarea este ridicolă”

Într-o postare publicată pe Facebook, Adrian Neacșu a criticat decizia Guvernului de a sesiza Curtea Constituțională într-un dosar care nu are încă o hotărâre definitivă și pentru care următorul termen de judecată este stabilit pe 9 iulie.

Potrivit acestuia, demersul Executivului este lipsit de temei juridic și reprezintă o încercare de a influența cursul procesului.

„Pur și simplu sesizarea e ridicolă (tehnic e prematură și inadmisibilă), e făcută de o parte dintr-un dosar care încă nu s-a judecat și care evident că își dorește prin orice mijloace, legitime sau nu, să nu piardă”, a scris Neacșu.

„Războiul dintre Justiție și Bolojan este total”

Fostul membru al CSM afirmă că tensiunile dintre puterea executivă și sistemul judiciar au ajuns la un nivel fără precedent. „Războiul dintre justiție și Bolojan e total, sălbatic și mă îndoiesc că se vor lua prizonieri ori că se va mai respecta vreo regulă”, a susținut acesta.

În același mesaj, Neacșu îi critică și pe apropiații premierului, apreciind că declarațiile acestora la adresa magistraților au contribuit la escaladarea conflictului.

Adrian Toni Neacșu este avocat în Baroul București, fost judecător și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, ales în 2011 ca reprezentant al judecătorilor de tribunale. De-a lungul carierei, a fost și președinte al Tribunalului Vrancea.

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