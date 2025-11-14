Premieră la Sibiu: prima stație electrică de transformare realizată de DEER din fondurile de modernizare pentru neutralitate climatică! Mihaela Suciu: „Contribuie la creșterea calității serviciului de distribuție și la dezvoltarea socio-economică a zonei”

Prima stație electrică de transformare, finanțată din fondurile de modernizare pentru neutralitate climatică, a fost inaugurată de Distribuție Energie Electrică România la Sibiu. „Această investiție contribuie la creșterea calității serviciului de distribuție și la dezvoltarea socio-economică a zonei”, spune Mihaela Suciu, director general DEER.

Premieră la Sibiu: prima stație electrică de transformare realizată de DEER din fondurile de modernizare pentru neutralitate climatică! Mihaela Suciu: „Contribuie la creșterea calității serviciului de distribuție și la dezvoltarea socio-economică a zonei”|Foto: Daniela Cîmpean - Facebook

Distribuție Energie Electrică România (DEER) a încheiat primul proiect depus spre finanțare din Fondul de modernizare al Uniunii Europene: stația de transformare 110/20kv Sibiu Vest, notează MesageruldeSibiu.ro

Premieră la Sibiu: prima stație electrică de transformare realizată de DEER din fondurile de modernizare pentru neutralitate climatică|Foto: Mesagerul de Sibiu

Este vorba despre dezvoltarea de noi facilități de producție în Zona de Vest a municipiului Sibiu, realizată în premieră de Distribuție Energie Electrică România din fonduri de modernizare pentru neutralitate climatică.

Premieră la Sibiu: prima stație electrică de transformare realizată de DEER din fondurile de modernizare pentru neutralitate climatică! Mihaela Suciu: „Contribuie la creșterea calității serviciului de distribuție și la dezvoltarea socio-economică a zonei”

Investiția în valoare totală de 70 milioane de lei, dintre care 45 milioane lei sunt fonduri nerambursabile, reprezintă un pas important în modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice.

Mihaela Suciu, directorul DEER, a subliniat importanța proiectului pentru întreaga regiune:

„Este cea mai mare satisfacție. Fiecare dintre noi am fost implicați în acest proiect și sunt mândră de colegii mei pentru efortul depus. Prin această investiție, DEER contribuie la creșterea calității serviciului de distribuție și la dezvoltarea socio-economică a zonei”, a declarat Mihaela Suciu, director general Distribuție Energie Electrică România.

Mihaela Suciu, director general Distribuție Energie Electrică România: „Prin această investiție, DEER contribuie la creșterea calității serviciului de distribuție și la dezvoltarea socio-economică a zonei”|Foto: Daniela Cîmpean - Facebook

Lucrările realizate au inclus construirea stației electrice de transformare 110/20 kV, extinderea liniilor de medie tensiune subterane existente cu 3,7 kilometri până la noua stație, precum și digitalizarea completă a stației și a racordurilor prin sisteme moderne de protecție, potrivit MesageruldeSibiu.ro

Prima stație electrică de transformare, finanțată din fondurile de modernizare pentru neutralitate climatică, a fost inaugurată de Distribuție Energie Electrică România la Sibiu|Foto: Mesagerul de Sibiu

„Felicit întreaga echipă DEER, condusă de doamna director general Mihael Rodica Suciu, care a înțeles că investițiile în infrastructură creează premisele dezvoltării comunității locale!”, a declarat președintele Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, prezentă la eveniment.

Alături de managerul de proiect, Dan Cristian, vizitatorii au participat la un tur al noii stații, care a fost finalizată cu două luni mai devreme față de termenul stabilit inițial|Foto: Mesagerul de Sibiu

La evenimentul inaugural a participat Mihaela Suciu, managerul companiei Distribuție Energie Electrică România (DEER), precum și oficialități locale: președintele Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, viceprimarul municipiului Sibiu, Mihai Onițiu și prefectul Mircea Crețu.

Noua stație electrică de transformare este o investiție așteptată de mult timp și reprezintă rezulatul bunei colaborări dintre instituțiile locale și partenerii implicați.

Prin investiția realizată de Distribuție Energie Electrică România (DEER), utilizatorii din județul Sibiu vor beneficia de un serviciu de distribuție realizat la cele mai înalte standarde de siguranță și continuitate, ceea ce va duce la o creștere a eficienței instalațiilor și la o mai bună stabilitate a rețelei electrice din zonă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: