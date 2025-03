Consumatorii de droguri, internați cu forța în spital?

Schimbare radicală în lupta contra consumului de droguri în România. Mai mulți parlamentari cer introducerea internării nevoluntare în spitale a consumatorilor dependenți de droguri.

Inițiatorii proiectului de lege spun că România are nevoie de o schimbare radicală a abordării consumului de droguri. Foto: pexels.com

Mai mulți parlamentari de la PSD au depus la Parlament un proiect de lege care introduce posibilitatea internării nevoluntare și a tratamentului de specialitate, în anumite cazuri, a consumatorilor dependenți de droguri.

Potrivit proiectului, „prin derogare de la prevederile art. 53 din Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002, în cazul consumatorului și consumatorului dependent se instituie internarea nevoluntară și tratament de specialitate în următoarele situații: a) comportamentul pacientului reprezintă un pericol iminent de vătămare pentru el însuși sau pentru alte persoane; b) pacientul nu are capacitatea psihică de a înțelege starea de boală și necesitatea instituirii tratamentului medical; c) pacientul suferă de o tulburare psihică gravă și judecata îi este afectată, iar neinternarea ar putea antrena o gravă deteriorare a stării sale; d) pacientul este minor sau pus sub interdicție”.

Actul normativ, semnat de 17 parlamentari social-democrați și unul de la minoritățile naționale, completează în acest sens articolul 22 din Legea nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

Conform inițiatorilor, „internarea nevoluntară poate fi percepută ca o formă ce încalcă drepturile pacientului, însă în cazul în care persoana reprezintă un pericol pentru sine sau pentru alții, poate fi internată prin procedura de internare nevoluntară”.

În aceste situații, familia, medicul de familie, medicul curant psihiatru, organele abilitate (reprezentanți ai administrației publice locale, poliție, jandarmerie, pompieri, procuror, instanță de judecată civilă), în cazul în care consideră oportună necesitatea internării printr-o cerere scrisă, aceasta trebuie datată (data, ora) și semnată, va conține date de identificare ale persoanei care întocmește cererea, calitatea acestei persoanei, datele de identificare ale pacientului, expunerea detaliată a argumentelor ce au dus la necesitatea acestui act, au adăugat aceștia în expunerea de motive a proiectului.

Ei au mai arătat că România are nevoie de o schimbare radicală a abordării consumului de droguri, inspirată de modelele statelor în care aceste politici și-au dovedit eficiența, și anume sprijinirea consumatorilor pentru a accesa îngrijire bazată pe tratamente de reabilitare, servicii de reducere a efectelor nocive și alte servicii medicale și sociale.

„Este esențială sprijinirea persoanelor consumatoare să acceseze servicii specializate și, astfel, să fie redus numărul deceselor, respectiv al spitalizărilor”, au mai menționat aceștia.

Proiectul va intra mai întâi în dezbaterea Senatului, Camera Deputaților fiind for decizional.

