Raed Arafat, pus sub urmărire penală pentru complicitate la contrabandă într-un dosar privind achiziția unui elicopter SMURD. Șeful DSU acuză o campanie de discreditare.

Şeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a fost pus sub urmărire penală pentru complicitate la contrabandă, într-un dosar privind un elicopter preluat de Inspectoratul General de Aviaţie.

Raed Arafat, pus sub urmărire penală într-un dosar privind achiziția unui elicopter SMURD

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a fost audiat și a fost pus sub acuzare într-un dosar al Parchetului Militar, referitor la modul în care a gestionat primirea unui elicopter SMURD.

Pentru transferul de acum 9 ani nu s-ar fi plătit TVA în valoare de aproximativ un milion de euro, potrivit TVRInfo.

Raed Arafat acuză o „campanie de discreditare”.

Potrivit procurorilor de la Parchetul Curții Militare de Apel, în 2017, Inspectoratul General de Aviație a preluat un elicopter, în baza asigurării Casco, pentru un alt aparat care s-a prăbușit cu un an înainte în Republica Moldova și pentru care nu a plătit taxe vamale și TVA.

„S-a conturat bănuiala rezonabilă că persoanele implicate în procedura de reparare a pagubei au permis asiguratorului să stingă obligația de despăgubire izvorâtă din polița de asigurare prin înlocuirea elicopterului distrus (…) cu un alt elicopter, care nu a dobândit caracterul de marfă românească”, se arată în informarea publicată de Parchetul Militar.

În dosar sunt urmărite penal 17 persoane pentru contrabandă.

La rândul său, Raed Arafat a venit cu o serie de precizări pe pagina de Facebook și acuză o „campanie de discreditare”.

Șeful DSU s-a referit și la un al doilea dosar – un dosar in rem - ce vizează angajările fictive de la Departamentul pentru Situații de Urgență.

Arafat a anunțat că departamentul pe care îl conduce a predat anchetatorilor 44 de bibliorafturi cu documente.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: